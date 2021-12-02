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تركي الحربي: النصر لا يتحسس من احتفالات الهلال ومجسماته

منذ 50 دقيقة
1463
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تركي الحربي: النصر لا يتحسس من احتفالات الهلال ومجسماته

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي تركي الحربي أن النصر لا يتحسس من احتفالات نادي الهلال أو المجسمات التي يضعها فيما أن العكس هو الذي يحدث وانزعج الهلال من احتفالات النصر السابقة.

وعن ذلك، قال "الحربي" منفعلاً: "النصر ليس لديه حساسية من احتفالات الهلال ولو لم نتحدث عنها لن يتحدث عنها أحد سواء مجسمات وضعوها أو غيره"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وكشف "الحربي" أن الهلال هو من ينزعج من احتفالات النصر، قائلاً: "في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٠ النصر كان سيقيم احتفالا بمرور ١٠ سنوات على الوصول للعالمية وتحسس منها الهلال في ذلك الوقت من رؤسائه إلى أصغر مشجعيه".

واستكمل: "الهلال في ذلك الوقت انزعج وخرج رؤسائه وأعضاء النادي يدلون بتصريحات عن احتفالات النصر وكأنهم لم يعتادوا من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠ أنواع الخروج وفعلاً كانت أول مرة يحتفل فيها النصر".

النصر
الهلال
تركي الحربي
احتفالات الهلال
احتفالات النصر

التعليقات

العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3233
منذ 30 دقيقة
والله تنرحمون

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أحدث التعليقات

ابوماجد
سلامات
ط 🍹🍹🍹
يا ابو عمار حساب المواطن نظام مستقل تمامآ مايدخل في صرف الدعم للعاطلين إنما هو لصرف بعضآ من الدعم البسيط لمن تنطبق عليهم تلك...
عمر
هههههه والله يكون بعونه مضغوط الاخ
7UP
شعبي هههههههههههههههههههههههههههه وشهو قرصان ولا جريش ههههههههههههههههههههههههههههههههه
عابر سبيل
لا بعد ومعاه جنسية ويقول اصلنا من الحجاز هههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه

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