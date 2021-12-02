بالفيديو..بندر الرزيحان: الإعلام النصراوي شغله الشاغل الهلال

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، إعلام فريق النصر، مشيرا إلى أنه شاغله الشاغل هو الهلال.
وقال الرزيحان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن هذا الإعلام النصراوي نسى فريقه وأصبح شغله الشاغل هو الهلال، حتى أنه تحدث عن الأهلي المصري وعن أمور لا فائدة منها.
وأضاف : الإعلام النصراوي لم يتحدث عن مشاكل الفريق وعن لماذا يقبع في هذا الترتيب أو عن مستوى اللاعبين.
وتابع : يتحدثون فقط عن مشروع نادي النصر ولايتحدثون عن مشاكله، ففي 2018 دعم رئيس نادي النصر السابق سعود سويلم الفريق وحقق النادي بطولة الدوري، وأصبح الآن يعاني من مشاكل عديدة.