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بالفيديو..بندر الرزيحان: الإعلام النصراوي شغله الشاغل الهلال

منذ 5 ساعات
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بالفيديو..بندر الرزيحان: الإعلام النصراوي شغله الشاغل الهلال

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، إعلام فريق النصر، مشيرا إلى أنه شاغله الشاغل هو الهلال.

وقال الرزيحان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن هذا الإعلام النصراوي نسى فريقه وأصبح شغله الشاغل هو الهلال، حتى أنه تحدث عن الأهلي المصري وعن أمور لا فائدة منها.

وأضاف : الإعلام النصراوي لم يتحدث عن مشاكل الفريق وعن لماذا يقبع في هذا الترتيب أو عن مستوى اللاعبين.

وتابع : يتحدثون فقط عن مشروع نادي النصر ولايتحدثون عن مشاكله، ففي 2018 دعم رئيس نادي النصر السابق سعود سويلم الفريق وحقق النادي بطولة الدوري، وأصبح الآن يعاني من مشاكل عديدة.

 

النصر
الهلال
الإعلام النصراوي
بندر الرزيحان
إعلام النصر

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 886
منذ ساعة
معروفين ال مظغوط هههههههههههههههههههههههههههههههه
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 799
منذ ساعة
اثنين حلزوني في 3 سنوات هذا كثيرررررررر على القرنبع
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 210
منذ 4 دقائق
ودك بعض الناس قبل ما يشارك ويدوّر للشهرة يفكّر ان الناس ليسو أغبياء ولكن بهذا النوع من الماركة الرديئة اعتقد الفكر ليس بعيداً عنها

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ودك بعض الناس قبل ما يشارك ويدوّر للشهرة يفكّر ان الناس ليسو أغبياء ولكن بهذا النوع من الماركة الرديئة اعتقد الفكر ليس بعيداً عنها
رحمها الله
الله يصبر اهلها على فراقها والله لو يعدم 100 مره لن يشفي جريمته قلب اهلها الله يلعنة لعنه ابدية لاسقم فيها ولا رحمه وان...
kkkk
العالميه من الملعب صعبه قويه ياترشيحي
زعيم
الفقراويين نسو رشوه نشيمورا ربك عاقبهم على فعلتهم يبغون اسيا بتحصلوه ١٢٠٠ في السوق بس مرسوم عليه علي البليهي ههههههههه
ابوفهد
سعود لاعب واعد ينتظره مستقبل واعد وابن من أبناء النادي من طفولته ولاكن للأسف لم يختار رجل الأعمال الذي يبحث عن ملصلخت موكله فقط...

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