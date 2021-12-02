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الصورة عام 1992.. من أقدم مطاعم الشاورما بجدة
منذ ساعتين
641
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التعليقات
🚴♀️
عدد التعليقات : 1602
منذ ساعة
على ما اظن ...هذا مطعم فادي لشادي لطيزه لبنت خالته لابوعرام...
الحين ومن ورا بيع شاورما الجاج عندهم قصر بجده ام البليله والرطرطه
عابر سبيل
عدد التعليقات : 3233
منذ 28 دقيقة
لا بعد ومعاه جنسية ويقول اصلنا من الحجاز
هههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ط 🍹🍹🍹
يا ابو عمار حساب المواطن نظام مستقل تمامآ مايدخل في صرف الدعم للعاطلين إنما هو لصرف بعضآ من الدعم البسيط لمن تنطبق عليهم تلك...
عمر
هههههه والله يكون بعونه مضغوط الاخ
7UP
شعبي هههههههههههههههههههههههههههه وشهو قرصان ولا جريش ههههههههههههههههههههههههههههههههه
عابر سبيل
لا بعد ومعاه جنسية ويقول اصلنا من الحجاز هههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
والله تنرحمون
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