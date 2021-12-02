عبدالرحمن بن مساعد: فهد بن نافل في طريقة أن يكون الرئيس الأهم للهلال

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق، عن الإنجازات التي حققها الفريق، خاصة بعد تتويجه بطلا لآسيا 2021.
وقال الأمير عبد الرحمن: "الجيل الحالي في الهلال مازال لديه ما يقدمه، وأتوقع أن يحقق الآسيوية قريبًا مرة ثالثة".
وعن الفرق في الدعم المالي خلال فترة رئاسته للهلال وبين الفترة الحالية قال: "ما في شك أنه لولا دعم ولي العهد واهتمامه بالرياضة لما أثمر عن التطور الذي نراه الآن، صحيح ليت كان هذا وقتنا لكن المسؤولية أصبحت صبة على الجميع".
وبخصوص الثناء على الإدارة الحالية للهلال هل يعبتر أمر محرج له، قال سموه: " بالعكس عملنا يكمل بعضه، وفهد بن نافل في طريقة إلى أن يكون الرئيس الأهم للهلال، من ناحية الإنجازات، ومهما قلنا في حقه نحن مقصرين".
وعن الأمير الوليد بن طلال، أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه كان قريبًا من كل إدارات الهلال وله مساهمات كبيرة من عشرات السنين، مضيفا: "لكن بدون جدال في الفترة الحالية أصبح الهلال تحت عباءة الوليد بن طلال، ورغم أنه في إمكانه أن يكون له نادي في أوروبا ولكنه قاعد يعمل من الهلال مشروع كبير".