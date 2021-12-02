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الأمير الوليد بن بدر : ندعم قرار الاستغناء عن حمدالله

منذ 9 ساعات
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التعليقات

العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3233
منذ ساعة
بعد ماسحب بأم بأم النادي والجمهور ... قالوا انت مو حلو
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
يا ابو عمار حساب المواطن نظام مستقل تمامآ مايدخل في صرف الدعم للعاطلين إنما هو لصرف بعضآ من الدعم البسيط لمن تنطبق عليهم تلك...
عمر
هههههه والله يكون بعونه مضغوط الاخ
7UP
شعبي هههههههههههههههههههههههههههه وشهو قرصان ولا جريش ههههههههههههههههههههههههههههههههه
عابر سبيل
لا بعد ومعاه جنسية ويقول اصلنا من الحجاز هههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
والله تنرحمون

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