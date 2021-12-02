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حمدالله: "لو أتيت السعودية سيكون للحج أو العمرة فقط"

منذ ساعتين
2837
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حمدالله: "لو أتيت السعودية سيكون للحج أو العمرة فقط"

طلال الغامدي (صدى):
غادر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله المملكة، مساء الأربعاء، وذلك بعد إنهاء علاقته التعاقدية بنادي النصر.

وكشفت مصادر أن اللاعب المغربي صرح قبل صعوده الطائرة، بعدم وجود نية لديه للعب بالدوري السعودي مرة أخرى.

وقال حمدالله في تصريحاته: "لن أوقع لأي نادي سعودي، و لو أتيت للسعودية سيكون من أجل الحج أو العمرة".

وكانت إدارة النصر أعلنت إنهاء عقد حمدالله لأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، رافضة الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط.

النصر
دوري المحترفين
حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1036
منذ ساعة
حمد الله: مستواك تراجع كثيرا
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1036
منذ ساعة
الانضباط قبل كل شيء مع كامل الاحترام

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لو كان يلعب بالمغرب ... كان عقده مليون سنتيم شهريا.. اي غمستلاف ريال.. ولاكنها الدلاخة اعيت من يداويها
ابو عمار
طيب
🚴‍♀️
مع اطلالة الصباح... ومع صياح الديسس وبقبقة الدقاق🐓🐓🐓... نقول اصبحنا بفضل من الله... وحكمة هذا الصباح... لا تسأل الناس.. و اسأل رب الناس..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه يبدو ان المحامي ما عنده شغل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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