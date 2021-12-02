حمدالله: "لو أتيت السعودية سيكون للحج أو العمرة فقط"

طلال الغامدي (صدى):
غادر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله المملكة، مساء الأربعاء، وذلك بعد إنهاء علاقته التعاقدية بنادي النصر.
وكشفت مصادر أن اللاعب المغربي صرح قبل صعوده الطائرة، بعدم وجود نية لديه للعب بالدوري السعودي مرة أخرى.
وقال حمدالله في تصريحاته: "لن أوقع لأي نادي سعودي، و لو أتيت للسعودية سيكون من أجل الحج أو العمرة".
وكانت إدارة النصر أعلنت إنهاء عقد حمدالله لأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، رافضة الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط.