موقف مستفيدي "حساب المواطن" من التسجيل في "الضمان الاجتماعي المطور"

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استفسارا حول ما إذا كان برنامج حساب المواطن من البرامج المستثناه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وقالت الوزارة في ردها: "لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً ،علما بأنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقا"، مشيرة إلى أن حساب المواطن يعتبر من الدخل الغير مكتسب.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا.