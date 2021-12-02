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موقف مستفيدي "حساب المواطن" من التسجيل في "الضمان الاجتماعي المطور"

منذ ساعة
8763
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موقف مستفيدي "حساب المواطن" من التسجيل في "الضمان الاجتماعي المطور"

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استفسارا حول ما إذا كان برنامج حساب المواطن من البرامج المستثناه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة في ردها: "لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً ،علما بأنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقا"، مشيرة إلى أن حساب المواطن يعتبر من الدخل الغير مكتسب.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا.

المملكة
الموارد البشرية
حساب المواطن
الضمان الاجتماعي المطور

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 240
منذ دقيقة
النظام لم يفعل ماليآ فلازالت الاسر الضمانية المسجلة مسبقآ تتقاضى المعاشات على النظام القديم
النظام فعل للتسجيل فقط تمهيدآ لإسقاط الكثير منه وخاصة المطلقات من هم تحت الــ 35 سنه
فأين التطوير في ذلك ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه ... 5 سنوات ويفكر في اغتصابها ثم يقتلها لابد انه مجنون
ابو عمار
الشركات اذا ارادت توظيف اجنبي اشترطت الخبره على السعودي
ابو عمار
اوكي
برنس
تكفى وبعدين
ب نس
والله ووالله والله انك غثيث انت وبرنامجك الله لا يردك كرهتنا فى شئ اسمه كوره حسبنا الله عليك

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