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فشل في هتك عرضها فقتلها!

منذ ساعة
559
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فشل في هتك عرضها فقتلها!

القاهرة (صدى):
تجرد صاحب محل بقالة في مصر، من إنسانيته، مقدما على قتل طفلة بعمر الـ 5 سنوات، بعدما فشل في هتك عرضها والاعتداء جنسيا عليها.

وكانت الطفلة قد خرجت للهو بصحبة أصدقائها أمام منزلها، ثم توجهت إلى محل البقالة لشراء بعض الحلوى.

وكان بانتظارها ذئب بشري حاول الاعتداء عليها جنسيا ولكنها قاومته وسط استغاثات لمحاولة إنقاذها؛ فخنقها ثم طعنها خوفا من أن يسمعها أحد المارة.

وبحثت أسرة الطفلة عنها بعد غيابها لمدة 24 ساعة عن منزلها، ليعثروا على جثتها مقتولة داخل حقيبة.

وبعد تحريات الشرطة في الواقعة تم القبض على الجاني، والذي أقر بفعلته، وتحرر المحضر اللازم.

مصر
قتل
منوعات
الشرطة المصرية
اغتصاب طفلة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 716
منذ 55 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55583
منذ 5 دقائق
لعنة الله عليه ... 5 سنوات ويفكر في اغتصابها ثم يقتلها لابد انه مجنون

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه ... 5 سنوات ويفكر في اغتصابها ثم يقتلها لابد انه مجنون
ابو عمار
الشركات اذا ارادت توظيف اجنبي اشترطت الخبره على السعودي
ابو عمار
اوكي
برنس
تكفى وبعدين
ب نس
والله ووالله والله انك غثيث انت وبرنامجك الله لا يردك كرهتنا فى شئ اسمه كوره حسبنا الله عليك

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