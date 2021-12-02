فشل في هتك عرضها فقتلها!

القاهرة (صدى):
تجرد صاحب محل بقالة في مصر، من إنسانيته، مقدما على قتل طفلة بعمر الـ 5 سنوات، بعدما فشل في هتك عرضها والاعتداء جنسيا عليها.
وكانت الطفلة قد خرجت للهو بصحبة أصدقائها أمام منزلها، ثم توجهت إلى محل البقالة لشراء بعض الحلوى.
وكان بانتظارها ذئب بشري حاول الاعتداء عليها جنسيا ولكنها قاومته وسط استغاثات لمحاولة إنقاذها؛ فخنقها ثم طعنها خوفا من أن يسمعها أحد المارة.
وبحثت أسرة الطفلة عنها بعد غيابها لمدة 24 ساعة عن منزلها، ليعثروا على جثتها مقتولة داخل حقيبة.
وبعد تحريات الشرطة في الواقعة تم القبض على الجاني، والذي أقر بفعلته، وتحرر المحضر اللازم.