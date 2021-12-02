نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد ردة فعل سعود عبدالحميد بعد سؤاله عن بقاءه في الاتحاد!

منذ 6 ساعات
8627
1
شاهد ردة فعل سعود عبدالحميد بعد سؤاله عن بقاءه في الاتحاد!

نواف السالم (صدى):
أجاب لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني سعود عبد الحميد، على سؤال حول بقاءه في صفوف ناديه من عدمه.

وظهر عبدالحميد عقب مباراة الأخضر والأردن، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب، مجيبا على السؤال بقوله: "إن شاء الله".

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الفريق.

وكانت إدارة الاتحاد كانت قد وصلت إلى اتفاق مع سعود عبد الحميد ووكيل أعماله من أجل تجديد عقده، وتم الاتفاق على عقد جلسة يوم الجمعة الماضي من أجل حسم تجديد التعاقد، لكن اللاعب تخلف عن التواجد رفقة رئيس النادي أنمار الحائلي، بسبب اعتراض وكيل أعماله على عدم تصديق الشيك الذي سيحصل عليه.

اقرأ أيضا

رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

الاتحاد
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد
عقد سعود عبدالحميد

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 610
منذ ساعة
الله أكبر حستوني أنه ميسي على غفلة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
يا ابو عمار حساب المواطن نظام مستقل تمامآ مايدخل في صرف الدعم للعاطلين إنما هو لصرف بعضآ من الدعم البسيط لمن تنطبق عليهم تلك...
عمر
هههههه والله يكون بعونه مضغوط الاخ
7UP
شعبي هههههههههههههههههههههههههههه وشهو قرصان ولا جريش ههههههههههههههههههههههههههههههههه
عابر سبيل
لا بعد ومعاه جنسية ويقول اصلنا من الحجاز هههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
والله تنرحمون

أخر الأخبار

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 27 دقيقة 1206
"استشاري" يوضح أعراض متحور أوميكرون
"استشاري" يوضح أعراض متحور أوميكرون
منذ 31 دقيقة 1379
اضطرابات الأكل تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
اضطرابات الأكل تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
منذ 36 دقيقة 1183
حمدوك يلغي قرارات للبرهان ويعيّن وكلاء وزارات
حمدوك يلغي قرارات للبرهان ويعيّن وكلاء وزارات
منذ 42 دقيقة 1265
تركي الحربي: النصر لا يتحسس من احتفالات الهلال ومجسماته
تركي الحربي: النصر لا يتحسس من احتفالات الهلال ومجسماته
منذ 50 دقيقة 1458
جنوب أفريقيا: 90% من الأشخاص الذي يتم إدخالهم إلى المستشفى غير مطعمين
جنوب أفريقيا: 90% من الأشخاص الذي يتم إدخالهم إلى المستشفى غير مطعمين
منذ 56 دقيقة 1499
بالفيديو..بندر الرزيحان: الإعلام النصراوي شغله الشاغل الهلال
بالفيديو..بندر الرزيحان: الإعلام النصراوي شغله الشاغل الهلال
منذ ساعة 1300
العقل نعمة
العقل نعمة
منذ ساعة 397
غانا تعلن اكتشاف حالات الأصابة الأولي بمتحور أوميكرون
غانا تعلن اكتشاف حالات الأصابة الأولي بمتحور أوميكرون
منذ ساعة 1405
طرق منزلية للتخلص من الأعراض المزعجة للإنفلونزا
طرق منزلية للتخلص من الأعراض المزعجة للإنفلونزا
منذ ساعة 1460