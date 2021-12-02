شاهد ردة فعل سعود عبدالحميد بعد سؤاله عن بقاءه في الاتحاد!

نواف السالم (صدى):
أجاب لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني سعود عبد الحميد، على سؤال حول بقاءه في صفوف ناديه من عدمه.
وظهر عبدالحميد عقب مباراة الأخضر والأردن، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب، مجيبا على السؤال بقوله: "إن شاء الله".
وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الفريق.
وكانت إدارة الاتحاد كانت قد وصلت إلى اتفاق مع سعود عبد الحميد ووكيل أعماله من أجل تجديد عقده، وتم الاتفاق على عقد جلسة يوم الجمعة الماضي من أجل حسم تجديد التعاقد، لكن اللاعب تخلف عن التواجد رفقة رئيس النادي أنمار الحائلي، بسبب اعتراض وكيل أعماله على عدم تصديق الشيك الذي سيحصل عليه.
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