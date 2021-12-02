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تنويه من هيئة النقل لأصحاب سيارات الأجرة بشأن موعد تطبيق الرصد الآلي

منذ 12 ساعة
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تنويه من هيئة النقل لأصحاب سيارات الأجرة بشأن موعد تطبيق الرصد الآلي

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، أنه تتبقى 5 أيام على الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في مدينة الرياض للمرحلة الأولى.

ووجهت الهيئة أصحاب مركبات الأجرة إلى المبادرة بتصحيح نشاطهم لتفادي الغرامات المالية.

وأضافت أن المخالفات التي سيتم رصدها، وهي: ممارسة النشاط ببطاقة منتهية، وعدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل المركبة، والعمل ببطاقة تشغيل ملغاة.

يذكر أن الهيئة أوضحت في وقت سابق أن الرصد الآلي لمخالفات النقل العام سيشمل في مرحلة لاحقة الحافلات والشاحنات، مبينة أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور.

الرصد الآلي
المخالفات
هيئة النقل

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4091
منذ ساعة
الصلاة والسلام على نبينا محمد. حقيقة لابد من النظر في تنظيم استخدام السيارات الخاصة كتاكسي (كداد) فمن غير المعقول ان يخضع التاكسي الطبيعي لانظمة ومخالفات والسيارات الخصوصي يتكس وهي ليست مهنته ولا يخضع لانظمة وقوانين. وياكلها رعاة التاكسي

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أحدث التعليقات

مواطن مع نادي الوطن
النصر يحتاج حظ ودعم الهلال وابعاد الحاقدين من لجان الاتحاد السعودي فقط
عبدالله
اللهم اهدها إلى ما تحب وترضى
أبو طلال
في امان الله يامبكي الطواقي بتوفيق أن شاء الله
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر

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