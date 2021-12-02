تنويه من هيئة النقل لأصحاب سيارات الأجرة بشأن موعد تطبيق الرصد الآلي

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، أنه تتبقى 5 أيام على الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في مدينة الرياض للمرحلة الأولى.
ووجهت الهيئة أصحاب مركبات الأجرة إلى المبادرة بتصحيح نشاطهم لتفادي الغرامات المالية.
وأضافت أن المخالفات التي سيتم رصدها، وهي: ممارسة النشاط ببطاقة منتهية، وعدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل المركبة، والعمل ببطاقة تشغيل ملغاة.
يذكر أن الهيئة أوضحت في وقت سابق أن الرصد الآلي لمخالفات النقل العام سيشمل في مرحلة لاحقة الحافلات والشاحنات، مبينة أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور.