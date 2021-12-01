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الشوالي: "رجعت الأيام التي كانت آسيا تخشى فيها سماع اسم الهلال "

منذ يوم
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الشوالي: "رجعت الأيام التي كانت آسيا تخشى فيها سماع اسم الهلال "

نواف السالم (صدى):
وصف المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، نادي الهلال بـ "ضامن البطولات"، وذلك خلال تعليقه على مباراة قطر والبحرين، الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

وقال الشوالي أثناء تعليقه على المباراة: "رجعت أيام التسعين، لما كانت آسيا تخشى مجرد سماع اسم الهلال ضامن البطولات الزعيم الهلالي".

وانتهت المباراة بفوز المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حلت العراق وعُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة 1-1.

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم نظيره الأردني، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، اليوم الأربعاء.

الهلال
المنتخب السعودي
عصام الشوالي
كاس العرب
السعودية والاردن
قطر والبحرين

التعليقات

العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3234
منذ يوم
الزعيم يبيض وجه كل سعودي وبرفع راسه
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 81
منذ 6 ساعات
شكل الشوالي ماسمع عن فريق
سيدني
اوراوا
كانو في زياره للرياض بلحظه خطفو معهم كلشي حتى لابتسام خذوها معهم في حقائب تحت الاضواء الكاشفة
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 799
منذ 6 ساعات
لا سمع عن الترشيحي القرنبعي المسياري المتخفي بنادي الاتفاق ههههههههههههههههههههه
نايف نايف
نايف نايف عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
إلى صاحب التعليق)العالمية صعبة قوية ( تهبا يرفع راسك انت وحدك برفع الراس الكوره...حنا الحمدلله رافعين روسنا بالدين والتربية والعلم الغانم..الكورة ترفع راس مثلك وشرواك

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
برنس الفقراوي،،، الآسيوية صعبة قوية سمعني صياحك فهو يطربني،، خلاص لا تبكي رح خذ سيلفي مع المجسم يا بابا لأن فريقك ما هو قادر...
Ali
موسم الرياض تعري سفور اختلاط منع مكبرات الصوت التي يسمع من خلالها القرآن وفتح الموسيقى الصاخبه بل ورفع الصوت لكي يصرفوا الناس عن ذكر...
ع. س. ع
تعليق رمز الفقر اخذتو العالمية متى وكيف ما درينا ههههههه اخذتوها مرة وحدة ههههههه لا ياشيخ كيف اه اه اذكر يوم هزمتو ريال مدريد...
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ع. س. ع
ههههههه قوميز وين وهو وين قوميز حقق كأسين دوري أبطال آسيا واثنين دوري وكأس الملك وحقق هداف دوري أبطال آسيا وافظل لاعب محترف في...

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