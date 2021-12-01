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حظر تجول ليلي لغير المحصنين في لبنان

منذ ساعتين
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حظر تجول ليلي لغير المحصنين في لبنان

بيروت (صدى):
قرت السلطات اللبنانية، فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل.

وألزمت السلطات أيضًا موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس، أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع.

والحظر يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، حيث تفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة، باستثناء الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة.

لبنان
كورونا
حظر تجول
متحور كورونا

التعليقات

الفتى الأحمر
الفتى الأحمر عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
أشتقت لصديقتي ليلى الفيتنامية ماعاد أشوفها كنت أمزح معها طول الوقت والحين راحت فيتنامية وأسمها ليلى ولا تعرف عربي نهائياً ولا هي مسلمة ديانتها بوذية لكن أسمها ليلى

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
مراقب ✅✅✅
ابو كلبشه الجوكر
تخبط إداري وفني في هذا الفريق إلى متى هذا العبث بالكيان المتعب والنهك من الديون
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من اين لكي هذا ؟
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كرونا بيصير مثل مسلسل باب الحاره عشرة أجزاء كل جزء ومسلسل بمسمى جديد
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يوم النظره الشرعيه شفت خطيبتي جالسه جمبي ويدبنها بحضنها ماسكتها ومستحيه جاني ابليس قال لي شفت اليدين المستحيه هذي،،. قلت ايوه،، قال هذي بعد...

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