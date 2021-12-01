حظر تجول ليلي لغير المحصنين في لبنان

بيروت (صدى):
قرت السلطات اللبنانية، فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل.
وألزمت السلطات أيضًا موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس، أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع.
والحظر يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، حيث تفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة، باستثناء الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة.