جستنيه: مصلحة منتخبنا تقتضي "نمشيها" الآن

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأردني، التي انتهت بفوز الأخير 1-0، في منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وقال جستنيه: "ألف مبروك للمنتخب الأردني فوز عليه كاني ماني، ومبروك لحكم اللقاء ولحكام تقنية الفار، بطاقة صفراء ثانية غير مستحقة وحالة طرد"ظالمة"، وركلة جزاء صحيحة للأخضر ".
وأضاف: "لن أعلق على اختيارات رينارد، فمصلحة منتخبنا تقتضي "نمشيها" الآن ونكتفي بالدعم والمؤازرة مع الدعاء له بالتوفيق".
وفي الدقيقة 74 من المبارة حصل مدافع المنتخب خليفة الدوسري على البطاقة الحمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فيما أهدر حامد الغامدي هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة عائدة من الحارس ليسدد الكرة خارج الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.