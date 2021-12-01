تأخر وصول رابطة المنتخب للملعب لسبب طريف

ماجد محمد (صدى):
كشف مدير عام القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني، عن السبب وراء تأخر وصول رابطة المنتخب الوطني إلى ملعب مباراة الأخضر والأردن، في منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وقال القحطاني: "رابطة المنتخب السعودي تصل ملعب المباراة في استاد المدينة التعليمية والسبب في تأخيرها لخبطة سواق الباص والذهاب بهم إلى ملعب آخر".
وتغلب المنتخب الأردني على الأخضر بنتيجة 1 -0، حيث سجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.
وفي الجولة الثانية يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.