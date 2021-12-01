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سعود عبدالحميد عقب الخسارة: قدمنا اللي علينا بس ربنا ما كتب

منذ 12 ساعة
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سعود عبدالحميد عقب الخسارة: قدمنا اللي علينا بس ربنا ما كتب

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد، أن لاعبي الأخضر قدموا أفضل ما لديهم في لقاء الأردن، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقال عبد الحميد: "قدمنا اللي علينا في الملعب بس ربنا ما كتب لنا النتيجة، واللي ينقصنا إننا ما سجلنا بدري".

وتغلب المنتخب الأردني على الأخضر 1 -0، وسجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.

المنتخب السعودي
سعود عبدالحميد
كاس العرب
الاردن والسعودية

التعليقات

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 60
منذ 36 دقيقة
والله ورب الكعبة مافيكم واحد عنده أساسيات الكورة نكبات وكوارث متعلمين الكورة شياب بالعمر حدكم كلكم سكرتية وحراس بوابات
بس سبحان الله حظكم وقت وعصر الملايين
من الأندية الغفلة السعودية

رواتب ملايين ولعب خارج السعودية هزائم وخسائر. كوارث حرام فيكم قرش أرزاق وملايين لنكبات وسكرتيه وبودي جارد
والله ورب الكعبة لو تلعبون مائة بطولة دولية خسرانين بالهزائم
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 798
منذ 25 دقيقة
والله هاللاعب اخذ اكبر من حجمه ما في راسه كورة بس حصل وكيل يعرف يسوق له ومدرب منتخب اهبل
عندك الغنام والبريك وتضمه للمنتخب !!!!!!!!!!!!!!!!

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أحدث التعليقات

kkkk
لايكون ماسكين شي
أبو فارس
وجودك في المملكة لا يشرف أطفالها قبل كبارها!!
يزيد
الضمان الاجتماعي موجود في جميع الدول حتى الفقيرة وليس منة من احد الشعب عندنا يفتكرون انه مكرمة
كلام مليان
الاعلام الرياضي مسيطر عليه اعلام القرنبع واذنابهم اعلام الطحالب وخذ لك تشكيك وشيطنه لكن سبحان الله قافله الهلال تسير والكلاب تنبح فقط الانجازات تتوالى...
زعيم اااسيا
اذا الهلال مو مسوي لك عقده ليه ماباركت لممثل الوطن لكن البوهنقين مضغوطين

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