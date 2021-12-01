سعود عبدالحميد عقب الخسارة: قدمنا اللي علينا بس ربنا ما كتب

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد، أن لاعبي الأخضر قدموا أفضل ما لديهم في لقاء الأردن، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وقال عبد الحميد: "قدمنا اللي علينا في الملعب بس ربنا ما كتب لنا النتيجة، واللي ينقصنا إننا ما سجلنا بدري".
وتغلب المنتخب الأردني على الأخضر 1 -0، وسجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.
وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.