"حوض ورد" يكشف لغز اختفاء شاب

دمشق (صدى):
تمكنت الشرطة السورية من كشف ملابسات اختفاء شاب لمدة 6 أشهر،حيث تبين أن الأخير توفي جراء مشاجرة مع أخيه.
وبدأت تحركات الشرطة بعدما تقدم عم الضحية ببلاغ يفيد بأن ابن شقيقه متغيب منذ 6 أشهر، وذلك بعد خلافات وقعت مع أخيه.
وأضاف عم الضحية في البلاغ أن أحد الجيران شاهد شقيق المتغيب وهو يحفر حفرة داخل منزله، الأمر الذي دفع الشرطة للتحرك للتأكد من صحة البلاغ.
وعندما فحصت الشرطة المنزل وجدت حوض به ورود، وبعد حفره وجدوا جثة الشاب المتغيب، فألقت القبض على زوجة المتهم بعدما تبين أن الأخير هرب إلى لبنان منذ 10 أيام.
واعترفت زوجة المتهم أن الأخير قتل شقيقه كما أبلغ عمه بالأمر، وعندما ضغطت الشرطة على عم الضحية اعترف بأنه علم بالجريمة وأنه مد المتهم بأدوات الحفر لمساعدته على دفن الجثة وإخفاء الجريمة.