منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا

الرياض (صدى):
أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" عن إطلاق خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة، حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائيًا من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.
ويمكن التسجيل في خدمة التبرع اليومي، من خلال الدخول إلى المنصة، ومن ثم اختيار التبرع الدوري من قائمة البرامج، والضغط على خيار التبرع اليومي، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، ثم إدخال البطاقات البنكية وإنشاء أمر التبرع.
ويعتبر برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة سواء كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.
يُذكر أن منصة إحسان تواصل تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي