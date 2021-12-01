إحالة عمر كمال للتحقيق بسبب "بنت الجيران"

القاهرة (صدى):
أحدث مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، موجة من الجدل الواسع بسبب حفله الغنائي في البوليفارد، وذلك بعد تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" لـ"تمور وحليب".
وبرر عمر كمال سبل تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران"، ذلك، قائلا:"لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها".
وعلق متحدث نقابة الموسيقيين طارق مرتضى، على ما فعله عمر كمال، قائلا:" ما ارتكبه عمر كمال يعد إساءة بكل المقاييس لمصر وشعبها وبناء عليه فقد تم إحالته إلى التحقيق معه بشأن ما صرح به من كلمات تسيء الى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق"، وفق "فوشيا".
وتابع:"يؤكد ما شهدناه، من عمر كمال الذي قام بتبديل كلمة خمور وحشيش في أغنية بنت الجيران إلى تمور وحليب، أن نقيب الموسيقيين كان محقا في رفضه وتصديه للابتذال والإسفاف الذي نراه في أغاني المهرجانات وملاحقة ومعاقبة كل من يخطئ