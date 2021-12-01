مكتشفة أوميكرون تكشف تفاصيل خطيرة حول المتحور الجديد

وكالات (صدى):
كشفت أنجيلكا كوتزي مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، اليوم "الأربعاء"، إن المتحور الجديد يثير الكثير من المخاوف، وإن أعراض الإصابة بالمتحور مختلفة من شخص لأخر.
وأوضحت كوتزي، إن غير الملقحين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلي أن الأعراض قد تكون أقوى للأشخاص غير المقلحين، وفقا العربية.
وأضافت أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وأن المتحور قد تكون أعراضه غير قوية، مبينة أن اللقاحات تساعد على مواجهة متحور "أوميكرون"، وأن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور.
وأشارت إلى أن كبار السن وغير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة، وأن الجرعة المعززة لكبار السن تساعد في تخفيف الأعراض، مضيفة: "ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين".