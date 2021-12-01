نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مكتشفة أوميكرون تكشف تفاصيل خطيرة حول المتحور الجديد

منذ ساعة
1592
2
مكتشفة أوميكرون تكشف تفاصيل خطيرة حول المتحور الجديد

وكالات (صدى):
كشفت أنجيلكا كوتزي مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، اليوم "الأربعاء"، إن المتحور الجديد يثير الكثير من المخاوف، وإن أعراض الإصابة بالمتحور مختلفة من شخص لأخر.

وأوضحت كوتزي، إن غير الملقحين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلي أن الأعراض قد تكون أقوى للأشخاص غير المقلحين، وفقا العربية.

وأضافت أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وأن المتحور قد تكون أعراضه غير قوية، مبينة أن اللقاحات تساعد على مواجهة متحور "أوميكرون"، وأن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور.

وأشارت إلى أن كبار السن وغير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة، وأن الجرعة المعززة لكبار السن تساعد في تخفيف الأعراض، مضيفة: "ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين".

الملقحين
المتحور الجديد
مكتشفة أوميكرون

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 690
منذ ساعة
قلعة تقلعكم جبتوا للناس الوسواس والاحباط
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 720
منذ 29 دقيقة
عالمة ومكتشفة من خلال البحث العلمي واطباء الامراض المعدية يفتون كل يوم على الشاشات مع ان منظمة الصحة العالمية اعلنت انها لاتملك المعلومات الكافية حول هذا المتحور كلام مجاني وحبا للشهرة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...
مسافات
قبل اللبنانيون بان يكونوا اتباعا لحزب الشيطان فما زادهم الاخسرانا وضلالا والجاحد لايستحق ادنى شفقة
محمد
بيتروس لاعب رائع استطاع مسعادة النصر في تحقيق كأس آسيا
فاضي
ياليل من جد ورع حتى شعر خصوته ماطلع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد

أخر الأخبار

بالفيديو.. إطلاق برنامج العلا للابتعاث بمرحلته الثالثة
بالفيديو.. إطلاق برنامج العلا للابتعاث بمرحلته الثالثة
منذ 22 ثانية 1008
تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
منذ 6 دقائق 1087
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
منذ 14 دقيقة 1101
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منذ 19 دقيقة 1091
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
منذ 26 دقيقة 1146
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
منذ 29 دقيقة 1247
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
منذ 34 دقيقة 1229
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
منذ 39 دقيقة 1193
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
منذ 49 دقيقة 1133
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
منذ 55 دقيقة 1091