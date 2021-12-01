متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن العودة للاحترازات الصحية المشددة بعد ظهور أوميكرون "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن مدى إمكانية العودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة بعد ظهور متحور أوميكرون.
وقال محمد العبدالعالي خلال حواره ببرنامج الراصد، إنه لا عودة للاحترازات الصحية بعد ظهور أوميكرون، مبينا أن عدد من استكمل جرعات لقاح كورونا وصل إلى 22 مليون و300 ألف وجزء منهم أخذ الجرعة المعززة.
وأشار إلى اللقاح والاحترازات من أهم عوامل الوصول إلى هذه المرحلة، لافتا إلى أن سبب الاستمرار في تطبيق الاحترازات هو أنه مازال هناك نسبة في المجتمع لم تتلق اللقاح
وتابع:"الإجراءات الاحترازية أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسفر أو تعليق الرحلات بين دولة وأخرى هو محل تقدير وله إجراءات وتقييمات ومحل اعتبار"، مشيرا:"قلة عدد أرقام إصابات كورونا في المملكة لا يعني انتهاء الجائحة"