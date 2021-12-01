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متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن العودة للاحترازات الصحية المشددة بعد ظهور أوميكرون "فيديو"

منذ 3 ساعات
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متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن العودة للاحترازات الصحية المشددة بعد ظهور أوميكرون "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن مدى إمكانية العودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة بعد ظهور متحور أوميكرون.

وقال محمد العبدالعالي خلال حواره ببرنامج الراصد، إنه لا عودة للاحترازات الصحية بعد ظهور أوميكرون، مبينا أن عدد من استكمل جرعات لقاح كورونا وصل إلى 22 مليون و300  ألف وجزء منهم أخذ الجرعة المعززة.

وأشار إلى اللقاح والاحترازات من أهم عوامل الوصول إلى هذه المرحلة، لافتا إلى أن سبب الاستمرار في تطبيق الاحترازات هو أنه مازال هناك نسبة في المجتمع لم تتلق اللقاح

وتابع:"الإجراءات الاحترازية أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسفر أو تعليق الرحلات بين دولة وأخرى هو محل تقدير وله إجراءات وتقييمات ومحل اعتبار"، مشيرا:"قلة عدد أرقام إصابات كورونا في المملكة لا يعني انتهاء الجائحة"

الحجر
محمد العبدالعالي
الاحترازات الصحية
متحور أوميكرون

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1599
منذ 47 دقيقة
اهم اجراء دلحين... هو ايقاف حالة الهلع والزيطه والزنبليطه التي احدثها الفبروس الجديد..

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أحدث التعليقات

سعودية عريقة
انا من يوم شفت الطبيب المتكلم عن فوائد الهيل غسلت يدي من معلوماته كلها لأنه اهبل طبيب شفته بحياتي
🚴‍♀️
اهم اجراء دلحين... هو ايقاف حالة الهلع والزيطه والزنبليطه التي احدثها الفبروس الجديد..
🚴‍♀️
الامراض النفسيه يكون سببها اما اجتماعي + ضعف نفسي... والسبب الآخر يكون مس من الجن... واذا كان اخوك يتردد على قرى واماكن مهجوره..يتأكد ان...
ط 🍹🍹🍹
اللل 👍👍👍👍👍👍👍👍
🚴‍♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...

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