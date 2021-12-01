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بوابة الدرعية تعلن عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة

منذ 13 ساعة
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بوابة الدرعية تعلن عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم الأربعاء عن أول 14 فندقا من أصل 38 فندقاً عالمياً يخطط لإطلاقها في الدرعية خلال خطتها التطويرية، ضمن عملية التحول التي تشهدها الدرعية التاريخية.

ونجحت الهيئة حتى الآن في استقطاب 38 علامة تجارية مختصة بقطاع الضيافة، وسيكون هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في العالم الذي يقدم أصولاً عالمية المستوى، ويعلن عنها بشكلٍ سنوي من العام القادم 2022، وحتى اكتماله، والأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة، بتدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، من المطاعم في مطل البجيري وبين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار .

وستكون مجموعة العنوان Address Hotels & Resorts للفنادق والمنتجعات حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، وتبقى ملتزمة بشعارها "حيث تحدث الحياة"، مانحة لزوارها أجواءً للاحتفال بالحياة وأجمل اللحظات، بينما ستوفر فنادق ومنتجعات Baccarat للضيوف أجواءً رائعة تعزز فخامة المنطقة.

كما سيضم المشروع أيضاً أحد فنادق ومنتجعات Campbell Gray في مطل البجيري الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية، ليضفي بريقاً عصرياً على بوابة الدرعية، كما يضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات Capella بـ 100 وحدة سكنية، تعكس التميز في الضيافة، وتوفر تجارب استثنائية للضيوف للإبحار في تفاصيله الرائعة.

وسيطلق Fauchon الاسم الرائد في فن الطهي الفرنسي منذ عام 1886، أول فندق Fauchon في الشرق الأوسط، للاستمتاع بتجربة "فن الحياة" الباريسية المثالية، إلى جانب فنادق ومنتجعات هيلتون LXR Hotels & Resorts التي تضم 80 وحدة ضيافة رئيسية، وتعتبر المجموعة الاستثنائية من فنادق هيلتون التي توجد للمرة الأولى بالمملكة.

كما سيوجد فندق Orient Express الذي يحاكي بتصميمه قطار Orient Express لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط،حاملاً روح السفر والترحال الراقية وأحدث التفاصيل الأنيقة التي تميز عالم السفر.

ويعيد فندق Raffles تعريف التقاليد الفنية والثقافية من خلال نافذة معاصرة ملهمة، مطلة على المناظر الخلابة لوادي حنيفة، كما سيكون هناك فندق Park Hyatt الفاخر الذي يتميز بتصميماته الداخلية المُلهمة بإبداعات مصممين عالميين مشهورين.

ويمكن للضيوف الاستجمام في المناطق المحيطة بفندق Ritz Carlton والتي تمزج بين أصالة الماضي وروعة الحاضر بتصميم أنيق وخدمة متميزة، كما ستضيف فنادق ومنتجعات Rosewood العالمية الكبرى ملاذاً حصرياً جديداً لمجموعتها من الفنادق العالمية، فيما ستصل مجموعة Luxury Collection من ماريوت أيضاً إلى الدرعية لتوفر تجربة مميزة ومعبرة عن موقعها

علامات تجارية
بوابة الدرعية
الدرعية التاريخية

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3193
منذ ساعة
خلاص بأروح

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أحدث التعليقات

مواطن مع نادي الوطن
النصر يحتاج حظ ودعم الهلال وابعاد الحاقدين من لجان الاتحاد السعودي فقط
عبدالله
اللهم اهدها إلى ما تحب وترضى
أبو طلال
في امان الله يامبكي الطواقي بتوفيق أن شاء الله
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر

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