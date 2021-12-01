تصريحا" للشناوي" يساعد النصر على حسم صفقة مدوية

ماجد محمد (صدى):
يستمر نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر،في البحث عن صفقات أجنبية جديدة، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأس الصفقات التي يعمل عليها، التعاقد مع حارس أجنبي، لعدم اقتناع الجهاز الفني، بإمكانيات اللاعبين المحليين.
وقدمت إدارة النصر ، عدة عروض إلى الحارس المصري محمد الشناوي، نجم الأهلي القاهري، والكوري الجنوبي تشو هيون وو، حامي عرين أولسان هيونداي.
وتغنى النجم المصري، بالحارس اللبناني مصطفى مطر، بعد مباراة المنتخبين، في كأس العرب 2021، حيث فاز منتخب مصر، بهدف مقابل لا شيء على لبنان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.
وذكر الشناوى ، أن مطر حارس كبير ومتألق للغاية،وهو الذي أنقذ لبنان من هزيمة ضخمة أمام مصر، مشيرا إلى أن هذا التألق، ليس وليد هذه المباراة.
وبعد تصريحات الشناوى بخصوص مطر، قد تتجه إدارة النصر، إلى خيار مطر، كأحد المرشحين لدعم حراسة مرمى الفريق،وذلك في ظل صعوبة التعاقد مع الشناوي وهيون وو