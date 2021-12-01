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أمريكا تكشف خطة حرب ضد كوريا الشمالية

منذ ساعة
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أمريكا تكشف خطة حرب ضد كوريا الشمالية

واشنطن (صدى):
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توتراً على مر السنين، وذلك بسبب طموحات بيونغ يانغ النووية المتزايدة، حيث أنه من إعلان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، خطة حرب جديدة ضد كوريا الشمالية .

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، أنه سيعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، عن توجيهات جديدة للتخطيط الاستراتيجي لبدء عملية تطوير خطة حرب عملياتية جديدة، وذلك في الاجتماع التشاوري الأمني السنوي في سيول.

وأوضح أحد المسؤولين في حديث للصحافيين على متن طائرة عسكرية، أمس الثلاثاء، إلى أن خطة الحرب الحالية ضد كوريا الشمالية عمرها 10 سنوات، متخذين في الاعتبار ولا سيما فيما يتعلق بقدرة إطلاق الصواريخ.

وأشار المسؤولون إلى قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب عسكرية عديدة منها تجربة إطلاق صاروخ كروز وصاروخ باليستي قصير المدى يطلق بواسطة السكك الحديدية، واختبار مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت وتجربة صاروخ باليستي أطلقته غواصة

أمريكا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة
حرب

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 685
منذ 25 دقيقة
كيم انسان متهور ولو حاولت امريكا الحرب معه
سوف يكون الرد موجع

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أبوخالد-أبها.
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