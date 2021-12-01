شاهد.. عمر كمال وبيكا يشعلان حفلهما الغنائي في البوليفارد والجمهور يتفاعل 

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
اختتمت مساء أمس الثلاثاء واحدة من حفلات "المهرجانات" الشعبية على مسرح الراحل أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، والتي قدمها فنانو الأغنية الشعبية المصرية، يتقدمهم عمر كمال، وحسن شاكوش، وحمو بيكا.
وشهدت الحفلة على مدى يومين حضورًا جماهيريًّا ضخمًا، وذلك بعد تمديد موسم الرياض للحفلة بعد نفاد تذاكر الحضور، سعيًا لإتاحة حضور أكبر عدد من الزوار للحفل، حيث أدى الفنانون مجموعةً من الأغاني الشعبية التي لاقت رواجًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وقدم المطرب عمر كمال أغنيةً جديدةً سعوديةً أهداها للحاضرين، وقد عبَّر بعد انتهاء الحفل عن انبهاره بالحضور الجماهيري وبجمالية المسرح، مقدمًا شكره لموسم الرياض على كل ما يقدمونه، مؤكدًا أن الجمهور السعودي هو الأقرب إليه لما يمنحه من طاقة إيجابية في نفس كل فنان، وهو ما نجح في تحقيقه من تفاعل مع الحاضرين.
ومن جهته، قال المطرب حسن شاكوش: لم أكن أتوقع هذ التفاعل، وهو مصدر فخر لنا بالغناء على مسرح أبو بكر سالم في ليالي موسم الرياض، موضحًا أن هذا الحضور يفرح كل فنان.
ووعد شاكوش بالحضور في مهرجانات الموسم المقبلة، ومؤكدًا أن تقديمه لحفلتين في ظرف يومين لم يحصل له منذ سنين، وهذا بحد ذاته شرف كبير بوقفتهم أمام كل الحاضرين.
كما عبر المطرب حمو بيكا عن إعجابه بالجمهور السعودي، مبينًا أن الأغاني الشعبية التي يقدمها لم يخطر في باله أن تصل للجمهور الكبير بهذه السرعة، متمنيًا أن تكون الحفلة قد نالت استحسان الجماهير.
وتعد حفلة المهرجانات واحدةً من الفعاليات الفنية في موسم الرياض بتنظيم من شركة "بنش مارك