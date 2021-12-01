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ترامب : " ميجان" تلاعبت بالأمير هاري ولم أكن يوما من محبيها

منذ ساعة
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ترامب : " ميجان" تلاعبت بالأمير هاري ولم أكن يوما من محبيها

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة لميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، حيث اتهمها بالتقليل من احترام الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والتلاعب بزوجها الأمير هاري الذي «سيندم» على ذلك.

وقال ترامب في حوار تلفزيوني أنه لم يكن أبداً من «محبي» ميجان التي يعتقد أنها تستغل الأمير هاري، وبأنها دمرت علاقته بأسرته وهذا الأمر سبب ألما كبيرا للملكة إليزلبيث.

وأكد ترامب: "أعتقد أن ميجان قللت من احترام الملكة، التي تعد سيدة وشخصية عظيمة وتاريخية، وتحدث ترامب عن حبه للملكة، قائلاً إنه تربى على احترام العائلة الملكية، لأن والدته كانت من إسكتلندا

الملكة إليزابيث
ميجان
ترامب الأمير هاري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 685
منذ 22 دقيقة
ابو ايفانكا ما يعجبه العجب😂😂😂
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1596
منذ 12 دقيقة
عصبة الديسسس ما يطفأ وما يهجد...
تقول مكينة ددسن ٧٨ مخزنه...

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أبوخالد-أبها.
حل غلاء المعيشه .. أن يتم السماح للجمعيات التعاونيه بالعمل .. فهم الذين سيلجمون أفواه التجار الجشعين .. ويحلون مشكلة غلاء المعيشه .
عبدالله
تفاهة وسفالة
أبوخالد-أبها.
ايش اللي يمنع كل عشرة اطباء اسنان عاطلبين يفتحون عياده .. ويسوون تخفيض .. ويببشرون بالشغل الحامي .
🚴‍♀️
عصبة الديسسس ما يطفأ وما يهجد... تقول مكينة ددسن ٧٨ مخزنه...
عبدالله
خلك في القطيف ساكت بس اظن ان اول ما طلع كرونا من عندكم من الفطيف اجل خطر على المجتمع

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