ترامب : " ميجان" تلاعبت بالأمير هاري ولم أكن يوما من محبيها

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة لميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، حيث اتهمها بالتقليل من احترام الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والتلاعب بزوجها الأمير هاري الذي «سيندم» على ذلك.
وقال ترامب في حوار تلفزيوني أنه لم يكن أبداً من «محبي» ميجان التي يعتقد أنها تستغل الأمير هاري، وبأنها دمرت علاقته بأسرته وهذا الأمر سبب ألما كبيرا للملكة إليزلبيث.
وأكد ترامب: "أعتقد أن ميجان قللت من احترام الملكة، التي تعد سيدة وشخصية عظيمة وتاريخية، وتحدث ترامب عن حبه للملكة، قائلاً إنه تربى على احترام العائلة الملكية، لأن والدته كانت من إسكتلندا