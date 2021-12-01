الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب طفلة عمرها ٥ سنوات

فلسطين (صدى):
قضت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الأربعاء، بالإعدام رمياً بالرصاص على عسكري من سكان رفح، بعدما قام باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ليشهد المجتمع الغزي بشاعة الحادثة الأولى من نوعها والتي أثارت ضجة كبيرة وسط مطالبات بالإعدام الفوري.
وقال الناطق باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، في تصريحات سابقة ان الشرطة تابعت وبقوة “الجريمة النكراء” التي وقعت في مدينة رفح ، باعتداء شاب على طفلة من نفس العائلة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم القبض على الجاني، وتعمل الشرطة على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وتبرأت عائلة " غنام" براءة تامة من القاتل المنتمي لنفس العائلة، مؤكدة أنه لا يشرّف العائلة أن يكون من أبنائها شخص لا يحترم ولا يقدس الأخلاق الإسلامية، وطالبت بسرعة القصاص العادل منه حتى يكون عبرة لمن يعتبر