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الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب طفلة عمرها ٥ سنوات

منذ ساعة
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الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب طفلة عمرها ٥ سنوات

فلسطين (صدى):
قضت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الأربعاء، بالإعدام رمياً بالرصاص على عسكري من سكان رفح، بعدما قام باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ليشهد المجتمع الغزي بشاعة الحادثة الأولى من نوعها والتي أثارت ضجة كبيرة وسط مطالبات بالإعدام الفوري.

وقال الناطق باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، في تصريحات سابقة ان الشرطة تابعت وبقوة “الجريمة النكراء” التي وقعت في مدينة رفح ، باعتداء شاب على طفلة من نفس العائلة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم القبض على الجاني، وتعمل الشرطة على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتبرأت عائلة " غنام" براءة تامة من القاتل المنتمي لنفس العائلة، مؤكدة أنه لا يشرّف العائلة أن يكون من أبنائها شخص لا يحترم ولا يقدس الأخلاق الإسلامية، وطالبت بسرعة القصاص العادل منه حتى يكون عبرة لمن يعتبر

رفح
فلسطين
اغتصاب
شاب
غزة
طفلة
المحكمة العسكرية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 685
منذ 20 دقيقة
هذا هو الحل الصحيح

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
حل غلاء المعيشه .. أن يتم السماح للجمعيات التعاونيه بالعمل .. فهم الذين سيلجمون أفواه التجار الجشعين .. ويحلون مشكلة غلاء المعيشه .
عبدالله
تفاهة وسفالة
أبوخالد-أبها.
ايش اللي يمنع كل عشرة اطباء اسنان عاطلبين يفتحون عياده .. ويسوون تخفيض .. ويببشرون بالشغل الحامي .
🚴‍♀️
عصبة الديسسس ما يطفأ وما يهجد... تقول مكينة ددسن ٧٨ مخزنه...
عبدالله
خلك في القطيف ساكت بس اظن ان اول ما طلع كرونا من عندكم من الفطيف اجل خطر على المجتمع

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