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بالفيديو.. قصة المخترق "براين سيلي" وتنصته على مكالماتهم الـ FBI

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة المخترق "براين سيلي" وتنصته على مكالماتهم الـ FBI

الرياض (صدى):
استعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز قصة المخترق "براين سيلي" الذي يعد خبيرًا الأمن السيبراني، وتمكن من التنصت على مكالمات الـ FBI.

وأوضح "سيلي" أن شهرته جاءت بعدما تنصت على جهاز الخدمة السرية والمباحث الفيدرالية في عام 2014.

وأشار إلى أنه قام بإعداد فيديو عن هذا الأمر في تطبيق "تيك توك"، مضيفا أنه في البداية وضع رسومات مضحكة على خرائط جوجل لكن ذلك لم يجذب انتباه الشركات وإنما وسائل الإعلا، ففكر في فعل شئ أخطر لجذب الانتباه.

ولفت إلى أنه قرر أن يتنصت على مكالمات الــ FBI، ونفذ بالفعل ذلك لكنه أدرك أن ما فعله خطر فقرر أن يذهب إلى مكتب جهاز الخدمة السرية والمباحث الفيدرالية لكي يطلعه بأنه يمكن التنصت على مكالماتهم وضرورة إصلاح ذلك.

وأضاف أن المسؤولين لم يصدقوه حينها لكنه أثبت لهم ذلك حيث طلب من أحدهم أن يجري مكالمة، وبعد أن انتهت المكالمة وصل إلي هاتفه إشعار بوجود بتسجيل مكالمة المسؤول، وحينها أدرك المسؤولون أن حديث "سيلي" صحيح، وأنه قادر على التنصت على مكالماتهم.

وأكد أن فكرة التنصت كان أخطر وأغبى قرار اتخذه في حياته، داعيا الجميع إلى عدم تنفيذ ما فعله، مشيدًا باهتمام المملكة بعمل فعالية "AtHack" واهتمامها بالأمن السيبراني والقراصنة واستثمار أموال ضخمة في تدريب المواهب الشابة واستقطاب الخبراء.

المملكة
استثمار
القراصنة
الأمن السيبراني

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1596
منذ 56 دقيقة
مع التقدم التنقنلوجي عملية التجسس سهله جدا...
بدليل قبل كم سنه انتشر خبر لورع امريكي عمره خمستطعش استطاع اختراق السي آي ا والتي هي اكثر تشفير من اي جهاز آخر...
ولعلمكم ممكن اختراق اي جوال بالعالم واستنساخ معلوماته بالكامل... وعملية التشفير تصعب ذلك ولا تمنعه..
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1596
منذ 53 دقيقة
ونصيحه من الخير التنقنلوجي ابو سيكل..
ضع بحسبانك امكانية اختراق جوالك وسحب جميع الصور ومعلوماته..فكن حذر حتى لا تبتز او يسرق حسابك البنكي
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1596
منذ 49 دقيقة
ومن المضحك المبكي...
حينما تدخل اودة النوم مع مراتك نبويه... ابعد الجوال.. لانه ممكن يشغلو الكاميرا والمكرفون.. وتوأع الطوبه بالمعطوبه والي ما يشتري يتفرج 😹😹😹😹😹😹😹
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1596
منذ 37 دقيقة
بالمختصر الممل المفيد...
احذر كل الحذر من الجوال...
وعندي كم نصيحه.. بس ما ابا اقولها حتى ما يطلع واحد مشهور يسرقها وينسبها لنفسه

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
حل غلاء المعيشه .. أن يتم السماح للجمعيات التعاونيه بالعمل .. فهم الذين سيلجمون أفواه التجار الجشعين .. ويحلون مشكلة غلاء المعيشه .
عبدالله
تفاهة وسفالة
أبوخالد-أبها.
ايش اللي يمنع كل عشرة اطباء اسنان عاطلبين يفتحون عياده .. ويسوون تخفيض .. ويببشرون بالشغل الحامي .
🚴‍♀️
عصبة الديسسس ما يطفأ وما يهجد... تقول مكينة ددسن ٧٨ مخزنه...
عبدالله
خلك في القطيف ساكت بس اظن ان اول ما طلع كرونا من عندكم من الفطيف اجل خطر على المجتمع

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