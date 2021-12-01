بالفيديو.. قصة المخترق "براين سيلي" وتنصته على مكالماتهم الـ FBI

الرياض (صدى):
استعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز قصة المخترق "براين سيلي" الذي يعد خبيرًا الأمن السيبراني، وتمكن من التنصت على مكالمات الـ FBI.
وأوضح "سيلي" أن شهرته جاءت بعدما تنصت على جهاز الخدمة السرية والمباحث الفيدرالية في عام 2014.
وأشار إلى أنه قام بإعداد فيديو عن هذا الأمر في تطبيق "تيك توك"، مضيفا أنه في البداية وضع رسومات مضحكة على خرائط جوجل لكن ذلك لم يجذب انتباه الشركات وإنما وسائل الإعلا، ففكر في فعل شئ أخطر لجذب الانتباه.
ولفت إلى أنه قرر أن يتنصت على مكالمات الــ FBI، ونفذ بالفعل ذلك لكنه أدرك أن ما فعله خطر فقرر أن يذهب إلى مكتب جهاز الخدمة السرية والمباحث الفيدرالية لكي يطلعه بأنه يمكن التنصت على مكالماتهم وضرورة إصلاح ذلك.
وأضاف أن المسؤولين لم يصدقوه حينها لكنه أثبت لهم ذلك حيث طلب من أحدهم أن يجري مكالمة، وبعد أن انتهت المكالمة وصل إلي هاتفه إشعار بوجود بتسجيل مكالمة المسؤول، وحينها أدرك المسؤولون أن حديث "سيلي" صحيح، وأنه قادر على التنصت على مكالماتهم.
وأكد أن فكرة التنصت كان أخطر وأغبى قرار اتخذه في حياته، داعيا الجميع إلى عدم تنفيذ ما فعله، مشيدًا باهتمام المملكة بعمل فعالية "AtHack" واهتمامها بالأمن السيبراني والقراصنة واستثمار أموال ضخمة في تدريب المواهب الشابة واستقطاب الخبراء.