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"التحكيم الرياضية" ترفض استلام الوثائق الجديدة من " النصر" بشأن بيرسبوليس

منذ 39 دقيقة
1398
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"التحكيم الرياضية" ترفض استلام الوثائق الجديدة من " النصر" بشأن بيرسبوليس

ماجد محمد (صدى):
‏قدمت إدارة النصر وثائق جديدة لمحكمة التحكيم الرياضية تؤكد فيه ان بيرسبوليس سجل لاعبين بشكل غير نظامي الا أن المحكمة أعلنت عن رفض استلام وتسجيل المستندات الجديدة التي تم إرسالها بشأن القضية.

وكان نادي النصر قد رفع قضية على نادي بيرسبوليس على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية، حيث تغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح.

وتقدم نادي النصر باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم استئناف ضد القرار

نادي النصر
لاعبين
محكمة التحكيم الرياضية
غير نظامي
بيرسبوليس

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3182
منذ 31 دقيقة
طيب وش صار على احتجاج النصر،،، هههههه، اللي انولد ذاك السنة احتجو دخل السنة هذي المدرسة،،، الآسيوية صعبة قوية تكفون يا فقراوية سمعوني صياحكم بليززززز

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أحدث التعليقات

برنس
سبحان الله تحس عندهم نقص هؤلاء الطواقى والله والله انى كرهت شى اسمه كوره فريق كريه مكروه
محمد
ابيدو حركة طالبان التكفيريون
ع. س. ع
ابي اطلب ميدالية كأس دوري أبطال آسيا واي نصراوي يقول شيء اعمل لة تنويم مغناطيسي بالميدالية واقول لة عندك مثل هذا ههههههه،،، الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
طيب وش صار على احتجاج النصر،،، هههههه، اللي انولد ذاك السنة احتجو دخل السنة هذي المدرسة،،، الآسيوية صعبة قوية تكفون يا فقراوية سمعوني صياحكم...
Suliman
ما اتوقع فيه احد اكثر منك يصيح، والدليل شوف رسايلك في كل مكان الربع ماقصر ضبطوك لا والله ان تبطي وانت تقول العالميه صعبه...

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