"التحكيم الرياضية" ترفض استلام الوثائق الجديدة من " النصر" بشأن بيرسبوليس

ماجد محمد (صدى):
قدمت إدارة النصر وثائق جديدة لمحكمة التحكيم الرياضية تؤكد فيه ان بيرسبوليس سجل لاعبين بشكل غير نظامي الا أن المحكمة أعلنت عن رفض استلام وتسجيل المستندات الجديدة التي تم إرسالها بشأن القضية.
وكان نادي النصر قد رفع قضية على نادي بيرسبوليس على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية، حيث تغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح.
وتقدم نادي النصر باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم استئناف ضد القرار