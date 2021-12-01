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قانوني يكشف عقوبة الزوج أو الزوجة حال استخدام برنامج لاختراق جوال الطرف الآخر "فيديو"

منذ ساعتين
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قانوني يكشف عقوبة الزوج أو الزوجة حال استخدام برنامج لاختراق جوال الطرف الآخر "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث المحامي والمستشار القانوني زياد الشعلان، عن التفتيش وأنواعه، قائلا إن التفتيش أمر حساس جدا والمنظم أسند فيه النيابة العامة على حسب محل التفتيش.

وأشار زياد الشعلان خلال حواره ببرنامج "سيدتي"، إلى أن ساعة وتوقيت صدور أمر التفتيش مهم جدا، موضحا أن نقاط التفتيش هي نقاط للضبط الأمني ولها حق استيقاف المارة.

ولفت إلى أن أنواع التفتيش وتشمل تفتيش جنائي يكون من خلال التلبس بالجريمة ووجود أمر من النيابة العامة أو إذن من محقق القضية.

وأوضح:"التفتيش الإداري لا يمس الحرية ولا يحتاج إلى وقوع جريمة أو إذن وهدفه التأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات ولا يحتاج لأمر ولا وقت معين".

وأبان أن كلمة تفتيش لا تنطبق على ما يقوم به الزوجين مع بعضهما البعض هذا تجسس وله عقوبات تعزيرية، لافتا:" إذا استخدم الزوج برنامج لاختراق جوال زوجته أو العكس يكون بصدد جريمة معلوماتية في حال ثبوتها تنطبق عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي عقوبتها تصل إلى سنة وغرامة مالية و500 ألف ريال غرامة أو أحد هاتين العقوبتين".

 

النيابة العامة
تجسس
التفتيش
زياد الشعلان
عقوبات تعزيرية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10318
منذ ساعة
هذول هكرات ما هم ازواج **!!

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
حل غلاء المعيشه .. أن يتم السماح للجمعيات التعاونيه بالعمل .. فهم الذين سيلجمون أفواه التجار الجشعين .. ويحلون مشكلة غلاء المعيشه .
عبدالله
تفاهة وسفالة
أبوخالد-أبها.
ايش اللي يمنع كل عشرة اطباء اسنان عاطلبين يفتحون عياده .. ويسوون تخفيض .. ويببشرون بالشغل الحامي .
🚴‍♀️
عصبة الديسسس ما يطفأ وما يهجد... تقول مكينة ددسن ٧٨ مخزنه...
عبدالله
خلك في القطيف ساكت بس اظن ان اول ما طلع كرونا من عندكم من الفطيف اجل خطر على المجتمع

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