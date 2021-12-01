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أهم شيء عندهم المزح
منذ 5 ساعات
1860
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 690
منذ ساعة
تفاهة وسفالة
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أحدث التعليقات
🚴♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...
مسافات
قبل اللبنانيون بان يكونوا اتباعا لحزب الشيطان فما زادهم الاخسرانا وضلالا والجاحد لايستحق ادنى شفقة
محمد
بيتروس لاعب رائع استطاع مسعادة النصر في تحقيق كأس آسيا
فاضي
ياليل من جد ورع حتى شعر خصوته ماطلع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد
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