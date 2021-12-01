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هل فعالية تطعيم الكورونا ستة أشهر أو أكثر
منذ 20 ساعة
2199
2
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 886
منذ ساعة
دحينا اخذ اتطعيمه
مسافات
عدد التعليقات : 724
منذ ساعة
ترى لو يختفي كورونا الدكتور باهبري ماعد يقدر يطلع ينصح
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