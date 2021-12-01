بالفيديو.. اشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني

طهران (صدى):
اندلعت اشتباكات بين قوات حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني في محافظة نيمروز الحدودية، الأمر الذي دفع الأهالي لترك منازلهم.
وأكدت تقارير إعلامية وصول التعزيزات العسكرية لقوات طالبان على الحدود بين أفغانستان وإيران، وذلك بالتزامن مع الاشتباكات المستمرة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الطرفين.
وأشارت التقارير إلى سقوط عدد من الضحايا، فضلا عن سيطرة مقاتلي طالبان على عدة نقاط تفتيش تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد اشتباكات بين الطرفين.
يذكر أن التقرير أرجعت أبضا سبب الاشتباكات بين طالبان وإيران إلى دخول حرس الحدود الإيراني لأراضي أفغانستان.