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بالفيديو.. اشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني

منذ ساعة
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بالفيديو.. اشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني

طهران (صدى):
اندلعت اشتباكات بين قوات حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني في محافظة نيمروز الحدودية، الأمر الذي دفع الأهالي لترك منازلهم.

وأكدت تقارير إعلامية وصول التعزيزات العسكرية لقوات طالبان على الحدود بين أفغانستان وإيران، وذلك بالتزامن مع الاشتباكات المستمرة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الطرفين.

وأشارت التقارير إلى سقوط عدد من الضحايا، فضلا عن سيطرة مقاتلي طالبان على عدة نقاط تفتيش تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد اشتباكات بين الطرفين.

يذكر أن التقرير أرجعت أبضا سبب الاشتباكات بين طالبان وإيران إلى دخول حرس الحدود الإيراني لأراضي أفغانستان.

أفغانستان
حركة طالبان
طالبان
إيران حرس الحدود الإيراني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137779
منذ ساعة
ابيدوا المجوس النجوس ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ 4 دقائق
ابيدو حركة طالبان التكفيريون

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أحدث التعليقات

برنس
سبحان الله تحس عندهم نقص هؤلاء الطواقى والله والله انى كرهت شى اسمه كوره فريق كريه مكروه
محمد
ابيدو حركة طالبان التكفيريون
ع. س. ع
ابي اطلب ميدالية كأس دوري أبطال آسيا واي نصراوي يقول شيء اعمل لة تنويم مغناطيسي بالميدالية واقول لة عندك مثل هذا ههههههه،،، الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
طيب وش صار على احتجاج النصر،،، هههههه، اللي انولد ذاك السنة احتجو دخل السنة هذي المدرسة،،، الآسيوية صعبة قوية تكفون يا فقراوية سمعوني صياحكم...
Suliman
ما اتوقع فيه احد اكثر منك يصيح، والدليل شوف رسايلك في كل مكان الربع ماقصر ضبطوك لا والله ان تبطي وانت تقول العالميه صعبه...

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