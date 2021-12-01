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اعترافات رجل قتل زوجته: فرجت الجيران عليا

منذ ساعة
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اعترافات رجل قتل زوجته: فرجت الجيران عليا

القاهرة (صدى):
اعترف رجل مصري في منطقة أوسيم أمام الشطة بأنه قتل زوجته إثر خلافات شديدة وقعت بينهما فضلا عن محاولته قتل ابنة خالتها.

وأكد الزوج في الاعترافات أنه اختلف مع زوجته في العديد من الأمور منذ عدة سنوات لكن المشكلات اشتعلت أكثر في الآونة الأخيرة، إلا أن الأقارب تدخلوها لحلها.

وأضف المتهم أن زوجته سرقت منه 3 آلاف جنيه كان يحتفظ بها في المنزل، لافتا إلى أنه واجهها لكنها أنكرت أخذها للأموال، ووجهت له الشتائم أمام الجيران.

وأكد أنه طعنها حتى ماتت، وعندما حاولت ابنة خالتها التدخل لمنع الجريمة حاول الاعتداء عليه لقتلها.

 

جريمة
قتل
الشرطة
جرائم قتل
أوسيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137779
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

.. اللهم اكفنا شر انفسنا والشيطان .. آمين ..

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أحدث التعليقات

برنس
سبحان الله تحس عندهم نقص هؤلاء الطواقى والله والله انى كرهت شى اسمه كوره فريق كريه مكروه
محمد
ابيدو حركة طالبان التكفيريون
ع. س. ع
ابي اطلب ميدالية كأس دوري أبطال آسيا واي نصراوي يقول شيء اعمل لة تنويم مغناطيسي بالميدالية واقول لة عندك مثل هذا ههههههه،،، الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
طيب وش صار على احتجاج النصر،،، هههههه، اللي انولد ذاك السنة احتجو دخل السنة هذي المدرسة،،، الآسيوية صعبة قوية تكفون يا فقراوية سمعوني صياحكم...
Suliman
ما اتوقع فيه احد اكثر منك يصيح، والدليل شوف رسايلك في كل مكان الربع ماقصر ضبطوك لا والله ان تبطي وانت تقول العالميه صعبه...

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