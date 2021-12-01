اعترافات رجل قتل زوجته: فرجت الجيران عليا

القاهرة (صدى):
اعترف رجل مصري في منطقة أوسيم أمام الشطة بأنه قتل زوجته إثر خلافات شديدة وقعت بينهما فضلا عن محاولته قتل ابنة خالتها.
وأكد الزوج في الاعترافات أنه اختلف مع زوجته في العديد من الأمور منذ عدة سنوات لكن المشكلات اشتعلت أكثر في الآونة الأخيرة، إلا أن الأقارب تدخلوها لحلها.
وأضف المتهم أن زوجته سرقت منه 3 آلاف جنيه كان يحتفظ بها في المنزل، لافتا إلى أنه واجهها لكنها أنكرت أخذها للأموال، ووجهت له الشتائم أمام الجيران.
وأكد أنه طعنها حتى ماتت، وعندما حاولت ابنة خالتها التدخل لمنع الجريمة حاول الاعتداء عليه لقتلها.