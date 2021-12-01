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هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

الأخبار
منذ ساعة
1229
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هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

الرياض (صدى):
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجدداً جميع المسجلين بأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م تفادياً لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي، إضافة إلى الأفراد، نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم، لافتة إلى أن خدمة التسجيل المباشر أوقفها المركز السعودي لمعلومات الشبكة، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية.هذا وتسعى هيئة الاتصالات كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83851
منذ ساعة
ايش يعني لازم نسجل الأسماء من جديد
والى كيف
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83851
منذ ساعة
ايش يعني لازم نسجل الأسماء من جديد
والى كيف

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن القحطاني
اتمنى ان كل من يطلع ويتكلم في فوائد واضرار الأعشاب ان يرجع لهيئة الغذاء والدواء لتكون المعلمات صحيحه ومفيده ومقننه
4everx2
انا ألي اعرفه ام المدرسة تكون فقط مخصصة لنساء والأطفال فكيف دخل هذا العامل القذر اللعين !
عمر محمد
تخبط الفقراوية لا يزال مستمر !! وهاتوا مايكون والفريدي والصمله الصمله يا قواطي .
4everx2
لو يطالب بحقوقه ان يدفع له تعويض وهي تسجن وتدفع تعويض له ولكن للأسف ضاع حقه
ابو وليد
والله انه كفو وبطل

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