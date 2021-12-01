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الصحة : نوصي بالجرعة التنشيطيه لمن أكمل ٦ أشهر على جرعته الثانية( فيديو)

منذ 6 ساعات
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الصحة : نوصي بالجرعة التنشيطيه لمن أكمل ٦ أشهر على جرعته الثانية( فيديو)

الرياض (صدى):
أوصى المتحدث بإسم وزارة الصحة بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ٦ شهور على جرعته الثانية، مشيرا إلى ضرورة اتباع المسافرين لاشتراطات السفر والإجراءات الاحترازية.

وتابع، الإجراءات المطلوبة سهلة و متاحة للجميع وهي ارتداء الكمامة خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة وغسل اليدين وكذلك استكمال التحصينات وأخذ الجرعة الثانية فضلا عن الجرعة الجرعة التنشيطيه المعززة لمن استكملوا ٦ أشهر من جرعتهم الثانية.

وشدد على ضرورة أخذ الجرعات الثانية لمن لم يستكملوا باقي الجرعات حتى تصل مستويات المناعة لديهم إلى مستويات وبعد ٦ أشهر يأتي دور استكمال التحصينات وأخذ الجرعة التنشيطيه للوصول إلى مستوى مناعة أعلى.

وأوضح، أن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من دلتا بنسبة 30 ٪، مشيرا إلى أنها معلومة أوليه وليس هناك دراسة علمية تؤكد ذلك لافتا إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازيه من قبل الأفراد و استكمال التحصينات.

 

 

فيروس كورونا
لقاح كورونا
الإجراءات الاحترازية
الجرعة التنشيطيه

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 720
منذ 16 دقيقة
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...
مسافات
قبل اللبنانيون بان يكونوا اتباعا لحزب الشيطان فما زادهم الاخسرانا وضلالا والجاحد لايستحق ادنى شفقة
محمد
بيتروس لاعب رائع استطاع مسعادة النصر في تحقيق كأس آسيا
فاضي
ياليل من جد ورع حتى شعر خصوته ماطلع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد

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