"أبو تريكة" يتلقى توبيخاً بعد تصريحاته عن "المثلية الجنسية"

القاهرة (صدى):
هاجمت كبرى الصحف البريطانية لاعب كرة القدم السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورت" محمد أبو تريكة، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية.
ووجه أبو تريكة انتقادا كبيرا بشأن تخصيص رابطة الدوري الإنجليزي جولتين في البطولة لدعم المثليين، وناشد اللاعبين المسلمين في الدوري بعدم المشاركة في تلك المباريات ، كما طالب القناة بعدم بث المباريات التي تذاع في تلك الجولات.
و أشارت الصحف البريطانية إلى أن أبو تريكة تلقى توبيخاً من إدارة القناة بسبب تصريحاته التي من شأنها قد تحدث أزمة مع رابطة الدوري الإنجليزي، إلا أن قناة بي إن سبورت لم تعقب على تصريحات تريكة
وتلقى أبو تريكة عدة انتقادات لخوضه في الحديث عن قضايا عامة بعيدة عن كرة القدم، وفي ذات الوقت أشاد فيه كثيرون بموقفه، معتبرين أن تصريحاته تدخل ضمن حرية التعبير في رفض حملات دعم المثلية الجنسية.