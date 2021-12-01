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"أبو تريكة" يتلقى توبيخاً بعد تصريحاته عن "المثلية الجنسية"

منذ ساعة
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"أبو تريكة" يتلقى توبيخاً بعد تصريحاته عن "المثلية الجنسية"

القاهرة (صدى):
هاجمت كبرى الصحف البريطانية لاعب كرة القدم السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورت" محمد أبو تريكة، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية.

ووجه أبو تريكة انتقادا كبيرا بشأن تخصيص رابطة الدوري الإنجليزي جولتين في البطولة لدعم المثليين، وناشد اللاعبين المسلمين في الدوري بعدم المشاركة في تلك المباريات ، كما طالب القناة بعدم بث المباريات التي تذاع في تلك الجولات.

و أشارت الصحف البريطانية إلى أن أبو تريكة تلقى توبيخاً من إدارة القناة بسبب تصريحاته التي من شأنها قد تحدث أزمة مع رابطة الدوري الإنجليزي، إلا أن قناة بي إن سبورت لم تعقب على تصريحات تريكة

وتلقى أبو تريكة عدة انتقادات لخوضه في الحديث عن قضايا عامة بعيدة عن كرة القدم، وفي ذات الوقت أشاد فيه كثيرون بموقفه، معتبرين أن تصريحاته تدخل ضمن حرية التعبير في رفض حملات دعم المثلية الجنسية.

 

الدوري الإنجليزي
المثلية الجنسية
ابو تريكة
قناة بي إن سبورت
اللاعب المصري ابو تريكة

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3176
منذ 21 دقيقة
كلامة صحيح 100 /100 أجل وش تبغون يشكرهم مثلاً ويدعو لهم بالتوفيق 🤔🤔
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 185
منذ 14 دقيقة
للاسف الدوليه الغربيه تريد فرض حرياتهم علينا وينتقدونا لما ننكرها

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
اخييي عليك يا بورعي كوخه... إققوزتها شبّه ولما عقزت ورطرطت رميتها شحمه...؟ يا وليه منك ليها .. احفظي فلوسك من قوزك... حتى ما يقوز...
ابوبدر
كل هاللي سوته معك ولا تتحمل الزوجية فوالله امك انت اللي لازم ترجع له كل فلوسه ويبيعونك اللي قدامك واللي وراك لتكون عظه وعبره....
حمد الله مطلب هلالي لكاس العالم للاندية
خلونا واقعيين حمد الله مكسب لكل نادي وخاصة الهلال محتاج مهاجم من طراز الهداف من انصاف الفرص يسجل وخاصة فى كاس العالم للاندية وبعيدا...
عبدالله
الملالي انفقوا اموال البلد للارهاب وتركوا الشعب المغلوب على أمره للجوع والامراض
خبير زمانه
للاسف الدوليه الغربيه تريد فرض حرياتهم علينا وينتقدونا لما ننكرها

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