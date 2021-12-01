‏السيسي: موقف مصر ثابت في الحفاظ على أمنها المائي

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر ثابت في الحفاظ على أمنها المائي والتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
والتقى الرئيس المصري برئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز في مصر، مؤكدًا أنه أجرى مباحثات مع رئيس وزراء إسبانيا حول زيادة أعداد السائحين الإسبان في مصر.
وقال الرئيس السيسي: "أكدت أهمية معالجة بؤر التوتر فى المنطقة من خلال تعزيز وقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أهمية تحقيق الاستقرار فى المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.