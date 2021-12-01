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‏السيسي: موقف مصر ثابت في الحفاظ على أمنها المائي

منذ ساعة
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‏السيسي: موقف مصر ثابت في الحفاظ على أمنها المائي

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر ثابت في الحفاظ على أمنها المائي والتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

والتقى الرئيس المصري برئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز في مصر، مؤكدًا أنه أجرى مباحثات مع رئيس وزراء إسبانيا حول زيادة أعداد السائحين الإسبان في مصر.

وقال الرئيس السيسي: "أكدت أهمية معالجة بؤر التوتر فى المنطقة من خلال تعزيز وقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أهمية تحقيق الاستقرار فى المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.

مصر
الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
سد النهضة
الأمن المائي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18858
منذ ساعة
سابت خليك ثابت

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أحدث التعليقات

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اخييي عليك يا بورعي كوخه... إققوزتها شبّه ولما عقزت ورطرطت رميتها شحمه...؟ يا وليه منك ليها .. احفظي فلوسك من قوزك... حتى ما يقوز...
ابوبدر
كل هاللي سوته معك ولا تتحمل الزوجية فوالله امك انت اللي لازم ترجع له كل فلوسه ويبيعونك اللي قدامك واللي وراك لتكون عظه وعبره....
حمد الله مطلب هلالي لكاس العالم للاندية
خلونا واقعيين حمد الله مكسب لكل نادي وخاصة الهلال محتاج مهاجم من طراز الهداف من انصاف الفرص يسجل وخاصة فى كاس العالم للاندية وبعيدا...
عبدالله
الملالي انفقوا اموال البلد للارهاب وتركوا الشعب المغلوب على أمره للجوع والامراض
خبير زمانه
للاسف الدوليه الغربيه تريد فرض حرياتهم علينا وينتقدونا لما ننكرها

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