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"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته

منذ 40 دقيقة
1414
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"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران، أن بطولة كأس العرب ستكون خير بداية للاعب الذي يقول إنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وقال سعيد العويران: "أتوقع بروز أكثر من لاعب مثل الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي، وأتمنى أن يحققها المنتخب، ولكن المنتخب القطري سيلعب بكل عناصره الأساسية، ويمتلك الفرصة الأكبر لتحقيق بطولة كأس العرب، وهو المرشح الأولى للتتويج باللقب".

وأضاف: "اللاعبان اللذان كنت أنتظرهما في كأس العرب هما الثنائي عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح عسيري، وأيضًا العديد من اللاعبين، وبالرغم من وجود 7 أجانب في كل فريق، ولكن هناك العديد من اللاعبين السعوديين الرائعين".

 

الشباب
كأس العرب
الأخضر
سعيد العويران
المنتخب الوطني
لاعبين

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10315
منذ 10 دقائق
يعني كيييف **؟!!!!

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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