"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران، أن بطولة كأس العرب ستكون خير بداية للاعب الذي يقول إنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم.
وقال سعيد العويران: "أتوقع بروز أكثر من لاعب مثل الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي، وأتمنى أن يحققها المنتخب، ولكن المنتخب القطري سيلعب بكل عناصره الأساسية، ويمتلك الفرصة الأكبر لتحقيق بطولة كأس العرب، وهو المرشح الأولى للتتويج باللقب".
وأضاف: "اللاعبان اللذان كنت أنتظرهما في كأس العرب هما الثنائي عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح عسيري، وأيضًا العديد من اللاعبين، وبالرغم من وجود 7 أجانب في كل فريق، ولكن هناك العديد من اللاعبين السعوديين الرائعين".