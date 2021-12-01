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هذي اللى بايعه حياتها
منذ 19 ساعة
1938
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55598
منذ 18 دقيقة
طيب
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أحدث التعليقات
🚴♀️
لو كان يلعب بالمغرب ... كان عقده مليون سنتيم شهريا.. اي غمستلاف ريال.. ولاكنها الدلاخة اعيت من يداويها
ابو عمار
طيب
🚴♀️
مع اطلالة الصباح... ومع صياح الديسس وبقبقة الدقاق🐓🐓🐓... نقول اصبحنا بفضل من الله... وحكمة هذا الصباح... لا تسأل الناس.. و اسأل رب الناس..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه يبدو ان المحامي ما عنده شغل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
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