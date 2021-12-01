نهاية اللقافه

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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