"النصر" يستعين بطبيب نفسي بسبب " الهلال"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن لجوء نادي النصر إلى طبيب نفسي بسبب الهلال، من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على تصحيح أوضاعه، والخروج من أزماته.
وتابعت، فشل النصر في تحقيق أي فوز، خلال 4 مباريات متتالية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل تحقيق انتصار ثمين على حساب الأهلي.
وأشارت إلى أن النصر، شهد عدة أزمات إدارية مثل استقالة حسين عبد الغني من منصب المدير التنفيذي، وإقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من منصب المدير الفني، مع فسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وأكدت أن كل هذا دفع النصر إلى الاستعانة بطبيب نفسي، وذلك قبل لقاء الأهلي حيث لجأ إلى إبراهيم الصيني، مدرب تنمية الذات وتطوير القدرات.
واجتمع المدرب مع نجوم النصر، على رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مقدمًا النصائح، والجلسات النفسية، لإخراجهم من حالة الإحباط واليأس، بعد الضغوط التي عاشها الفريق، إثر توديع أبطال آسيا على يد الهلال.