بالفيديو.. باحث في الفيروسات: الخوف من ظهور متحور جديد من "أوميكرون"

وكالات (صدى):
أكد الباحث في علم الفيروسات، عمار الخميسي، أن هناك صعوبات في تحديد أعراض متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر حسب عمره وحالته الصحية.
وقال الخميسي لقناة " العربية " : هناك 20% لا يفقدون التذوق ممن أصيبوا بالمتحور الجديد، ولكن الأعراض القوية تكون في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
وأوضح أن مرضى الربو يكون تأثير كورونا عليه من 3 لـ5 أضعاف عن الشخص العادي، مؤكدًا أن الخوف حاليًا ليس بسبب أوميكرون الموجود حاليًا، ولكن من تحوراته الجديدة داخل أوروبا أو المنطقة العربية.