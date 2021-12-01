نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. باحث في الفيروسات: الخوف من ظهور متحور جديد من "أوميكرون"

منذ 10 ساعات
1821
1
بالفيديو.. باحث في الفيروسات: الخوف من ظهور متحور جديد من "أوميكرون"

وكالات (صدى):
أكد الباحث في علم الفيروسات، عمار الخميسي، أن هناك صعوبات في تحديد أعراض متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر حسب عمره وحالته الصحية.

وقال الخميسي لقناة " العربية " : هناك 20% لا يفقدون التذوق ممن أصيبوا بالمتحور الجديد، ولكن الأعراض القوية تكون في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

وأوضح أن مرضى الربو يكون تأثير كورونا عليه من 3 لـ5 أضعاف عن الشخص العادي، مؤكدًا أن الخوف حاليًا ليس بسبب أوميكرون الموجود حاليًا، ولكن من تحوراته الجديدة داخل أوروبا أو المنطقة العربية.

 

فيروس كورونا
الفيروسات
الجهاز الهضمي
الأعراض
عمار الخميسي
متحور جديد
أوميكرون

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 690
منذ 19 دقيقة
طيب
هل لتحوارت اوميكرون تحورات؟!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
من الدلخ الذي يصدق شركات التطعيم.....؟ انها مستنفعه فلا تصدق.... المهم عندي استشاره مهمه جدا ولا تقدر بثمن لوزارة الصحه تستاهل مليار..الاخذ لها بركه..وتركها...
مسافات
قبل اللبنانيون بان يكونوا اتباعا لحزب الشيطان فما زادهم الاخسرانا وضلالا والجاحد لايستحق ادنى شفقة
محمد
بيتروس لاعب رائع استطاع مسعادة النصر في تحقيق كأس آسيا
فاضي
ياليل من جد ورع حتى شعر خصوته ماطلع هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
وقد يظهر متحور اخر لله الامر من قبل ومن بعد

أخر الأخبار

تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
تصريح جديد من جنوب إفريقيا بشأن متحور أوميكرون الجديد
منذ 6 دقائق 1084
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
استشاري يوضح مدى تأثر التطعيم بمتحور أوميكرون "فيديو"
منذ 13 دقيقة 1096
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منصة إحسان تعلن عن خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجًا
منذ 18 دقيقة 1087
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
ضبط 69 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة في مكة
منذ 25 دقيقة 1146
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
استشاري يكشف عن الفئة الأكثر احتمالية للإصابة بـ "أوميكرون"
منذ 29 دقيقة 1247
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
حقيقة الطقم الجديد المتداول للهلال 
منذ 34 دقيقة 1229
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
مرور جدة يوجه قائدي المركبات لاتخاذ الطرق البديلة خلال سباق فورمولا 1
منذ 39 دقيقة 1193
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
فهد بن جمعة: النمو الاقتصادي يدعم التنمية المستدامة
منذ 48 دقيقة 1133
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
ضبط مواطن دخل مناطق محمية لممارسة الصيد دون ترخيص
منذ 54 دقيقة 1091
منة فضالي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة "صور"
منة فضالي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة "صور"
منذ ساعة 393