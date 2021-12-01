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"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر

منذ ساعة
1771
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"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، التي تستهدف أمن وشباب المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (30,349,000) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات "هيل"، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها، (4) أشخاص، مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية.

وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

المملكة
مكافحة المخدرات
النيابة العامة
إحباط
مهربي المخدرات
هيئة الزكاة والضريبة
المتابعة الأمنية
إمفيتامين مخدر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ 59 دقيقة
اضربو اعناق المهربين والمروجين واقطعو دابرهم من البلاد لكي يتوقف كل من تسول له نفسه لان هؤلاء المهربين هم اخطر على ابناء الوطن من الحروب
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 184
منذ 31 دقيقة
لايقاف التهريب لماذا لاينفذ القصاص من المهربين الذي سبق وان قرر واعلن باعدام المهربين التساهل بالعقوبات والتاخير فيها سبب لتزايد التهريب للاسف
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 678
منذ 21 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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