نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. سيّاح يصفون تجربتهم خلال زيارتهم البوليفارد: "شيء خرافي"

منذ ساعتين
1819
1
شاهد.. سيّاح يصفون تجربتهم خلال زيارتهم البوليفارد: "شيء خرافي"

علي القحطاني (صدى):
تحدث سيّاح من سلطنة ‎عمان عن تجربتهم خلال زيارتهم لمنطقة ‎البوليفارد سيتي إحدى مناطق ‎موسم الرياض .

وقال أحد السياح العمانيين "منطقة بوليفارد الرياض أبهرتنا وأبهرت جميع الحضور من مختلف الدول حيث أن التنظيم جيد، ويعتبر شيء خرافي.

وأضاف "موسم الرياض يعتبر أضخم وأكبر حدث على مستوى الخليج ، ونقدم الشكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على هذا التنظيم الرائع",مشيرا إلى أن علاقة عمان مع المملكة علاقة طيبة منذ القدم .

يجدر الإشارة إلى أن البوليفارد تحتوي على تسع مناطق، تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.

سلطنة عمان
سياح
موسم الرياض
البوليفارد

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 607
منذ ساعة
وكم دفعت من جيبك
وانت بلدك يعاني من ازمة اقتصادية
لاتكون دخلت مجانا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

أخر الأخبار

"الانسداد الرئوي" يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة
"الانسداد الرئوي" يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة
منذ 35 دقيقة 1459
"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته
"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته
منذ 40 دقيقة 1412
شاهد.. مواصفات سيارة Karoq الجديدة
شاهد.. مواصفات سيارة Karoq الجديدة
منذ 45 دقيقة 1449
هذي اللى بايعه حياتها
هذي اللى بايعه حياتها
منذ 49 دقيقة 612
مدرب زوجة محمد صلاح ينشر لها صورة بوزن زائد
مدرب زوجة محمد صلاح ينشر لها صورة بوزن زائد
منذ 55 دقيقة 844
قصة طائرتين أدوا إلى نشر أوميكرون حول العالم
قصة طائرتين أدوا إلى نشر أوميكرون حول العالم
منذ 59 دقيقة 1801
الجوازات: الرسوم المدفوعة على تمديد الإقامات والتأشيرات غير مستردة
الجوازات: الرسوم المدفوعة على تمديد الإقامات والتأشيرات غير مستردة
منذ ساعة 1621
شاب يعاني من انفجار رئوي بسبب غناء الكاريوكي
شاب يعاني من انفجار رئوي بسبب غناء الكاريوكي
منذ ساعة 672
"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر
"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر
منذ ساعة 1768
نهاية اللقافه
نهاية اللقافه
منذ ساعة 700