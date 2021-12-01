شاهد.. سيّاح يصفون تجربتهم خلال زيارتهم البوليفارد: "شيء خرافي"

علي القحطاني (صدى):
تحدث سيّاح من سلطنة عمان عن تجربتهم خلال زيارتهم لمنطقة البوليفارد سيتي إحدى مناطق موسم الرياض .
وقال أحد السياح العمانيين "منطقة بوليفارد الرياض أبهرتنا وأبهرت جميع الحضور من مختلف الدول حيث أن التنظيم جيد، ويعتبر شيء خرافي.
وأضاف "موسم الرياض يعتبر أضخم وأكبر حدث على مستوى الخليج ، ونقدم الشكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على هذا التنظيم الرائع",مشيرا إلى أن علاقة عمان مع المملكة علاقة طيبة منذ القدم .
يجدر الإشارة إلى أن البوليفارد تحتوي على تسع مناطق، تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.