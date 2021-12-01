بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء⁩ الدولي

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة قيام قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برصد الطائرة المفخخة المسيرة التي أقلعت من مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، ثم تم اعتراضها وتدميرها.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف العربي أن الطائرة اعترضت في أجواء محافظة عمران بعد إقلاعها، وأنها تمكنت من رصد مصدر تهديدها وقصفه.
وأكدت أن الطائرة تم تجمعيها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بالمطار والتي تم قصفها بالكامل، لافتة إلى أن مـليشيا الحوثي حاولوا نقل أسلحـة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.
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