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بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء⁩ الدولي

منذ ساعة
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بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء⁩ الدولي

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة قيام قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برصد الطائرة المفخخة المسيرة التي أقلعت من مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، ثم تم اعتراضها وتدميرها.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف العربي أن الطائرة اعترضت في أجواء محافظة عمران بعد إقلاعها، وأنها تمكنت من رصد مصدر تهديدها وقصفه.

وأكدت أن الطائرة تم تجمعيها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بالمطار والتي تم قصفها بالكامل، لافتة إلى أن مـليشيا الحوثي حاولوا نقل أسلحـة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

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التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

اليمن
الحوثيين
التحالف العربي
مطار صنعاء ‏الدولي
طائرة مسيرة

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17533
منذ ساعة
إن لم يتم تدمير ايران في دارها فلن يتوقف الحوثييين الخونة من ارسال المسيرات للسعودية

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

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