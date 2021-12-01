بالصور.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها ووسامته تخطف الأنظار

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، صورا تجمعها بشقيقها عمر عبر حسابها
الخاص في إنستغرام ، وكتبت عليها تهنئة له، بمناسبة عيد ميلاده.
وتمنت الغندور لشقيقها عمر عيد ميلاد سعيدا قائلة: "أسعد عيد ميلاد أخي.. أتمنى لك سنة جميلة مثل داخلك", وأثارت الصور تفاعل المتابعين، كما لفت شقيق نور الغندور الأنظار بوسامته، مشيرين إلى الشبه الكبير بينهما.
يذكر أن نور الغندور تأخذ حاليا استراحة فنية، حيث لم تعلن إلى الآن عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة، بينما كانت آخر أعمالها دفعة بيروت للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي، وضم العمل مجموعة من الممثلين الخليجيين والعرب، من أبرزهم فاطمة الصفي وعلي كاكولي وحمد أشكناني ولولوة الملا ونور الغندور وروان مهدي ومهند الحمدي.