نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها ووسامته تخطف الأنظار

منذ 3 ساعات
1987
1
بالصور.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها ووسامته تخطف الأنظار

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، صورا تجمعها بشقيقها عمر عبر حسابها

الخاص في إنستغرام ، وكتبت عليها تهنئة له، بمناسبة عيد ميلاده.

وتمنت الغندور لشقيقها عمر عيد ميلاد سعيدا قائلة: "أسعد عيد ميلاد أخي.. أتمنى لك سنة جميلة مثل داخلك", وأثارت الصور تفاعل المتابعين، كما لفت شقيق نور الغندور الأنظار بوسامته، مشيرين إلى الشبه الكبير بينهما.

يذكر أن نور الغندور تأخذ حاليا استراحة فنية، حيث لم تعلن إلى الآن عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة، بينما كانت آخر أعمالها دفعة بيروت للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي، وضم العمل مجموعة من الممثلين الخليجيين والعرب، من أبرزهم فاطمة الصفي وعلي كاكولي وحمد أشكناني ولولوة الملا ونور الغندور وروان مهدي ومهند الحمدي.

الكويت
نور الغندور
عيد ميلاد
شقيق نور الغندور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ 53 دقيقة
مبروك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

أخر الأخبار

"الانسداد الرئوي" يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة
"الانسداد الرئوي" يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة
منذ 34 دقيقة 1459
"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته
"العويران": كأس العرب خير بداية للاعب الذي لم يحصل على فرصته
منذ 39 دقيقة 1412
شاهد.. مواصفات سيارة Karoq الجديدة
شاهد.. مواصفات سيارة Karoq الجديدة
منذ 44 دقيقة 1449
هذي اللى بايعه حياتها
هذي اللى بايعه حياتها
منذ 49 دقيقة 612
مدرب زوجة محمد صلاح ينشر لها صورة بوزن زائد
مدرب زوجة محمد صلاح ينشر لها صورة بوزن زائد
منذ 54 دقيقة 839
قصة طائرتين أدوا إلى نشر أوميكرون حول العالم
قصة طائرتين أدوا إلى نشر أوميكرون حول العالم
منذ 59 دقيقة 1801
الجوازات: الرسوم المدفوعة على تمديد الإقامات والتأشيرات غير مستردة
الجوازات: الرسوم المدفوعة على تمديد الإقامات والتأشيرات غير مستردة
منذ ساعة 1621
شاب يعاني من انفجار رئوي بسبب غناء الكاريوكي
شاب يعاني من انفجار رئوي بسبب غناء الكاريوكي
منذ ساعة 672
"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر
"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر
منذ ساعة 1768
نهاية اللقافه
نهاية اللقافه
منذ ساعة 700