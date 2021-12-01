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عرض إماراتي يغازل سالم الدوسري للرحيل عن الهلال

منذ ساعة
2325
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عرض إماراتي يغازل سالم الدوسري للرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشفت وسائل إعلام أن سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، تلقى عرضا مفاجئًا، للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وسربت وسائل الإعلام الإماراتية، مقطع فيديو لمشجع من نادي الوصل، يُطالب الدوسري، بالانتقال إلى صفوف فريقه.

وقال المشجع لنجم الهلال : "تعالى الوصل الإماراتي.. نحن في انتظارك"، ورد الدوسري بشكل عاجل، على عرض المشجع الإماراتي؛ بقوله: "النعم فيكم كلكم".

يذكر أن الدوسري البالغ من العمر 30 سنة، سينتهي عقده مع الهلال، في 30 يونيو 2022، وسط تأكيد اللاعب، على رغبته في خوض تجربة احترافية، خارج المملكة.

 

الهلال
كرة القدم
سالم الدوسري
عرض إماراتي

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 869
منذ 26 دقيقة
بدري عليك بدري عليك ياوصل

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

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