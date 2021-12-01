عرض إماراتي يغازل سالم الدوسري للرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشفت وسائل إعلام أن سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، تلقى عرضا مفاجئًا، للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
وسربت وسائل الإعلام الإماراتية، مقطع فيديو لمشجع من نادي الوصل، يُطالب الدوسري، بالانتقال إلى صفوف فريقه.
وقال المشجع لنجم الهلال : "تعالى الوصل الإماراتي.. نحن في انتظارك"، ورد الدوسري بشكل عاجل، على عرض المشجع الإماراتي؛ بقوله: "النعم فيكم كلكم".
يذكر أن الدوسري البالغ من العمر 30 سنة، سينتهي عقده مع الهلال، في 30 يونيو 2022، وسط تأكيد اللاعب، على رغبته في خوض تجربة احترافية، خارج المملكة.