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فتاة تعلن قرب زواجها من "شبح"

منذ 3 ساعات
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فتاة تعلن قرب زواجها من "شبح"

لندن (صدى):
أعلنت فتاة تعيش في أوكسفوردشاير في إنجلترا، أنها في حالة حب مع شبح، وأنها مُستعدة الآن للزواج من هذا الشبح بعد أن طلب منها الزواج.

وأوضحت الفتاة، أنها وقعت في حب إدواردو، وهو شبح جندي من العصر الفيكتوري، بعد أن ظهر في منزلها، والآن يبدو أنهما من المقرّر أن يتزوجا بعد أن ظهر خاتم من الماس في ظروف غامضة على وسادتها في عرض رومانسي.

وقالت الفتاة، أنه ظهر إدواردو والذي تعتقد أنه مات قبل الأوان في سن الخامسة والثلاثين بعد سقوطه في بئر، في منتصف الليل وانخرط الثنائي في علاقة حب صاخبة منذ ذلك الحين.

وأشارت الفتاة التي تعمل مغنية وكاتبة أغاني إلى أن إدواردو كان غاضبًا منها بعد ظهورها على ITV's This Morning، بسبب ملابسها المكشوفة، ولكن نجحت في استعادة عاطفته من خلال كتابة أغنية حب لعشيقها في عيد الهالوين، لتقول: "ذات صباح استيقظت لأجد خاتمًا على وسادتي، وحاليًا نخطط للزواج في أقرب وقت".

فتاة
زواج
شبح
إنجلترا
عرض رومانسي

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1589
منذ ساعة
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1589
منذ ساعة
الصوره عاليسار...
واضح وضوح حمار القايله بقارعة الطريق..
انها صور اليسا حقت الجن...
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ 54 دقيقة
مبروك عليك الشبح

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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