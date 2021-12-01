فتاة تعلن قرب زواجها من "شبح"

لندن (صدى):
أعلنت فتاة تعيش في أوكسفوردشاير في إنجلترا، أنها في حالة حب مع شبح، وأنها مُستعدة الآن للزواج من هذا الشبح بعد أن طلب منها الزواج.
وأوضحت الفتاة، أنها وقعت في حب إدواردو، وهو شبح جندي من العصر الفيكتوري، بعد أن ظهر في منزلها، والآن يبدو أنهما من المقرّر أن يتزوجا بعد أن ظهر خاتم من الماس في ظروف غامضة على وسادتها في عرض رومانسي.
وقالت الفتاة، أنه ظهر إدواردو والذي تعتقد أنه مات قبل الأوان في سن الخامسة والثلاثين بعد سقوطه في بئر، في منتصف الليل وانخرط الثنائي في علاقة حب صاخبة منذ ذلك الحين.
وأشارت الفتاة التي تعمل مغنية وكاتبة أغاني إلى أن إدواردو كان غاضبًا منها بعد ظهورها على ITV's This Morning، بسبب ملابسها المكشوفة، ولكن نجحت في استعادة عاطفته من خلال كتابة أغنية حب لعشيقها في عيد الهالوين، لتقول: "ذات صباح استيقظت لأجد خاتمًا على وسادتي، وحاليًا نخطط للزواج في أقرب وقت".