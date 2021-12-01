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تمارين الصباح في طابور المدرسة قديما
منذ 7 ساعات
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تمارين الصباح
طابور الصباح
التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 680
منذ ساعة
آه على تلك الأيام الجميلة
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أحدث التعليقات
ط 🍹🍹🍹
سؤال بسيط ؟ هذا كيف دخل المملكة بدون مايتم فحصة فحص شامل ودقيق خاصة إنه قادم من المنطقة المصابة بهذا المتحور ؟ من المفترض...
رياض النبع
الله يقلع اللي ابعدك عن النصر وانت بعز نجوميتك
راي
شكرا لنصر اللي خلاك يا ذايدي تولف هذا الاغاز كم انتم مساكين اشغلكم النصر في اعماركم من القهر اللي فيكم ضده,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ارحموحال البشر من بعض البشر
مع الاسف انه يكتب لك اسمك(اعلامي رياضي)مع الاسف انه يكتب لك اسمك(اعلامي رياضي)وانت متصب لاتصلح لضهورولكن الصحافه تريد اشغال الجمهور في بعضها,,,,,,,,,,,ستبد لك الايام...
محمد
🌹🤭🤭🤭
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