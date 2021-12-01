بالفيديو.. "ميسي" يصر على بقاء زوجته بجانبه رغمًا عن المصورين

وكالات (صدى):
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يطلب من زوجته "أنتونيلا" الوقوف بجانبه رغمًا عن منظمي الحفل.
وظهر أحد منظمي الحفل في الفيديو وهو يطلب من "أنتونيلا" الخروج من الصورة وتستجيب له إلا أن "ميسي" يمسك بيدها ويصر على بقائها بجانبه.
وحصد مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من ٣ مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة الماضية.
وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عن إصابة "ميسي" بوعكة صحية مفاجئة بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة.