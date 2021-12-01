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بالفيديو.. "ميسي" يصر على بقاء زوجته بجانبه رغمًا عن المصورين

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. "ميسي" يصر على بقاء زوجته بجانبه رغمًا عن المصورين

وكالات (صدى):
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يطلب من زوجته "أنتونيلا" الوقوف بجانبه رغمًا عن منظمي الحفل.

وظهر أحد منظمي الحفل في الفيديو وهو يطلب من "أنتونيلا" الخروج من الصورة وتستجيب له إلا أن "ميسي" يمسك بيدها ويصر على بقائها بجانبه.

وحصد مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من ٣ مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة الماضية.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عن إصابة "ميسي" بوعكة صحية مفاجئة بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة.

الكرة الذهبية
ليونيل ميسي
مواقع التواصل الإجتماعي
زوجة ميسي
حفل الكرة الذهبية

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17533
منذ ساعة
كفو يا ميسي

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

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